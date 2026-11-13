В прокуратуру Польши поступило заявление о возможном превышении полномочий старшим постерунковым Якубом Куликом при применении оружия для обезвреживания вооруженного нападавшего на Главной рыночной площади Кракова. Об этом сообщает Polsat News.

Заявлению будет дан процессуальный ход

Глава краковского отдела Национальной прокуратуры Эрик Стаселяк подтвердил TVN24 поступление заявления. По его словам, в нем говорится о возможном превышении полномочий при использовании оружия полицейским, который вмешался на месте происшествия. Он добавил, что заявлению будет дан процессуальный ход.

Глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский отреагировал на заявление публикацией в социальных сетях. Он обратился к человеку, подавшему заявление, и выразил надежду, что тот никогда не окажется в ситуации, когда шансом на выживание будет отвага людей, которых он, по его мнению, безосновательно обвиняет. Министр также выразил поддержку Якубу Кулику и Артуру Мораньскому.

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Обстоятельства нападения

Прокурор Пётр Косматы заявил в Facebook, что выстрелы в нападавшего, лежавшего на земле, были обоснованными и соответствовали законодательству. По его оценке, непосредственная угроза жизни других людей и полицейских сохранялась, поскольку карабин нападавшего лежал рядом и мог быть использован снова.

Нападение произошло в прошлую субботу. По данным издания, 24-летний Михал Оксиньский до этого убил трех членов своей семьи в Островце-Свентокшиском, а затем прибыл в Краков. На Главной рыночной площади он открыл огонь из автомобиля по случайным прохожим. Погибли шесть человек, еще 16 получили ранения. Полицейские Артур Мораньский и Якуб Кулик остановили нападавшего и получили ранения. Злоумышленник умер в больнице в понедельник.

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