В Польше заявление об отставке заместителя министра иностранных дел Владислава Теофила Бартошевского уже находится у премьер-министра Дональда Туска. По данным RMF24, это подтвердил вице-спикер Сейма Пётр Згожельский, представитель Польской крестьянской партии.

В комментарии TVN24 Згожельский заявил, что Бартошевский, вероятно, покинет Министерство иностранных дел. В то же время он отметил, что окончательное решение остаётся за главой правительства.

Подозрения прокуратуры

Во вторник прокурор Мазовецкого отдела Национальной прокуратуры Польши выдвинул Бартошевскому подозрения, в частности в присвоении переданных ему в управление средств и имущества. По версии прокуратуры, это имущество и средства были доверены ему Анджеем Цехановецким и фондом Non Omnis Moriar.

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Эпизод, касающийся средств, по данным прокуратуры, охватывает период с 9 июля 2012 года по 20 февраля 2015 года. Речь идёт о 1 млн фунтов стерлингов, 405 тыс. евро и более чем 6,6 млн злотых.

Позиция чиновника

Второе подозрение касается, по сообщению прокуратуры, вероятного воспрепятствования удовлетворению требований кредитора. Речь идёт о действиях по сокрытию, отчуждению и дарению составляющих имущества в период с 16 июля 2012 года по 9 марта 2022 года.

Бартошевский, депутат Сейма от Польской крестьянской партии, занимает должность заместителя главы МИД с декабря 2023 года. Он отказался от депутатской неприкосновенности и после выдвижения подозрений заявил, что не признаёт вины и будет защищать правду и своё доброе имя во всех инстанциях.

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