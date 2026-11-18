Пока Кремль пытается закрыть дверь перед европейскими представителями на переговорах о мире в Украине, лидеры «Коалиции желающих» — Франция и Великобритания — демонстрируют решимость в создании системы сдерживания РФ. Об этом свидетельствуют заявления на высшем уровне после переговоров с участием США, Украины и России, которые состоялись в Абу-Даби 11–12 ноября.

Уже 17 ноября на заседании Контактной группы в формате «Рамштайн» министр обороны Великобритании Уэс Стритинг объявил о новом пакете военной помощи Украине на 240 млн фунтов стерлингов (около $316 млн), в рамках которого Киеву передадут более 1000 ракет для ПВО, пусковые установки и более десятка радаров. Поставки этого вооружения начнутся уже через несколько недель — с середины декабря этого года.

Кроме того, накануне «Рамштайна», 16 ноября, издание RFI сообщило, что французские военнослужащие сухопутных войск уже несколько месяцев находятся в Украине с секретной миссией и обучают местных специалистов обслуживанию предоставленной техники. В Министерстве вооружённых сил и МИД Франции признали присутствие своих военных в Украине и подчеркнули, что это не означает непосредственного участия в войне.

В эти же дни из Франции неожиданно поступил ещё один политический сигнал — от лидера ультраправых Марин Ле Пен, у которой высокие шансы сменить нынешнего президента Эммануэля Макрона. Известная своей пророссийской позицией и требованиями прекратить помощь Украине, Ле Пен стала более умеренной и заявила, что не откажется поддерживать Киев и будет и дальше оказывать материальную и гуманитарную помощь.

Каковы на самом деле риски для Украины после возможной смены политической элиты в Елисейском дворце, почему позиция Франции и её участие в переговорах о мире имеют стратегическое значение для Украины и что об этом думают военные эксперты — рассказывает UA.News.



Локомотив европейской помощи



Франция, единственная ядерная держава Евросоюза, за последние годы втрое увеличила собственное производство вооружений и стала одним из ключевых поставщиков высокотехнологичного оружия для Сил обороны Украины. За почти пять лет полномасштабной войны страна в разы увеличила военные поставки для украинской армии. В сентябре 2026 года её прямую помощь оценили в 7,9 млрд евро, а долю Парижа в совместных программах ЕС — в 18,3 млрд евро.

Помощь поступает по нескольким направлениям: артиллерия, бронетехника, противовоздушная оборона, авиационное вооружение, боеприпасы и военная подготовка.

Одним из самых известных элементов французской помощи стали самоходные артиллерийские установки CAESAR калибра 155 мм. Они обладают высокой мобильностью, могут быстро менять позиции после стрельбы и используют боеприпасы стандарта НАТО.

Франция также передавала Украине бронированные разведывательные машины AMX-10 RC, бронетранспортеры VAB, противотанковые ракеты Milan, ракеты SCALP воздушного базирования и авиабомбы AASM Hammer.

Отдельное направление — укрепление украинской ПВО. Среди переданных систем и вооружения — комплексы SAMP/T, ракеты Aster 30, Crotale, MICA, которые усиливают защиту украинских городов, военных объектов и критической инфраструктуры от российских ракетных и дронных атак.

Важным шагом стала передача Украине истребителей Mirage 2000-5, которые прибыли в Украину в феврале 2025 года. Mirage 2000-5 оснащены цифровой авионикой, современными радиолокационными системами и комплексами радиоэлектронной борьбы, что значительно повышает их боевые возможности. Их дальность обнаружения типовой цели — 130 км.

Франция также перешла к долгосрочному военно-техническому партнерству с Украиной. 16 февраля 2024 года страны подписали десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Документ предусматривает военную и гражданскую помощь, развитие оборонного потенциала Украины, поддержку её евроатлантической интеграции и механизм консультаций в случае нового российского нападения.

Существует ряд договоренностей о взаимодействии и лицензионном производстве определенных видов ракет. Франция также поддерживает разработку украинских противоракетных перехватчиков в рамках проекта FREYJA, привлекая к нему французские оборонные компании и экспертов Генеральной дирекции по вооружениям.

В ноябре 2025 года Украина объявила о намерении приобрести 100 французских истребителей Rafale. Первый этап сотрудничества предусматривает заказ 16 самолетов. В частности, Франция пообещала в 2026 году начать подготовку украинских пилотов и механиков. По завершении обучения Украине должны передать первые четыре истребителя.



Взаимодействие военных контингентов и миссия «Воля»



С начала большой войны Париж обеспечивает обучение украинских военных, подготовку авиационного персонала, ремонт и техническое обслуживание вооружения. По данным Министерства вооружённых сил Франции от 26 февраля 2026 года, во Франции и Польше в рамках двусторонних и европейских учебных миссий прошли подготовку более 20 тысяч украинских военнослужащих. Среди них — бойцы украинской бригады «Анна Киевская», которую обучали во Франции.

В ноябре 2026 года западные СМИ внезапно усилили внимание к обучению и системному взаимодействию воинских подразделений обеих стран. Французское международное радио RFI сообщило, что французские военнослужащие, вероятно, уже несколько месяцев находятся в Украине в рамках необъявленной миссии «Воля» (Volia). По данным СМИ, её прикрывает официально признанная миссия «Жерфо» (Gerfaut). Речь идёт о французском контингенте, который с февраля 2023 года дислоцируется в Польше в рамках европейской миссии EUMAM-Ukraine и обучает украинских командиров.

Сообщается, что миссию «Воля» возглавляет французский генерал, а её структура состоит из небольших групп для выполнения краткосрочных задач — в основном обслуживания переданного Украине нового вооружения, в частности гаубиц Caesar, самолётов Mirage 2000 и высокоточных ракет.

Комментируя эту информацию, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что присутствие французских военнослужащих в Украине является частью миссии по обучению и технической поддержке украинских солдат. Глава МИД подчеркнул: «Мы не являемся соучастниками войны в Украине и не намерены ими быть, но мы поддерживаем украинскую армию и украинское сопротивление».

Франция на пороге политических перемен и риски для Украины



Вместе с Великобританией Франция стала политическим центром координации долгосрочных гарантий безопасности для Украины. А также берет на себя большую ответственность за европейскую безопасность на фоне непредсказуемой политики США в отношении европейского континента.

Президент Франции Эммануэль Макрон был одним из главных сторонников создания европейской «Коалиции желающих», а также инициативы по размещению многонационального контингента в Украине после прекращения боевых действий.

Макрон неоднократно связывал поддержку Украины непосредственно с безопасностью Франции и всей Европы, а также подчеркивал, что Украине есть место в НАТО. Выступая на саммите европейских лидеров в Дублине, президент Франции призвал ещё больше усилить помощь украинцам для перезимовки и защиты гражданского населения от российских ударов.

«Те, кто хочет урезать ресурсы Украины, фактически хотят заставить ее пойти на несправедливый мир. Это дух поражения и рецепт следующей войны», — предупредил Макрон.

Эти заявления президента Франции прозвучали на фоне обострения политической борьбы в преддверии президентских выборов в апреле 2027 года. Социологические опросы стабильно фиксируют лидерство лидера ультраправых Марин Ле Пен с поддержкой около 35% в первом туре и высокими шансами на победу во втором.

Осенью 2026 года неформальный лидер ультраправого «Национального объединения» очертила контуры будущей внешней политики Франции в случае своей победы — что вызвало тревожные ожидания в Киеве и Брюсселе.

В интервью Financial Times в октябре 2026 года Ле Пен откровенно заявила, что прекратит прямую финансовую поддержку Украины в течение шести месяцев после вступления в должность. Свою позицию она объясняет дефицитом государственных финансов Франции, что делает невозможным тратить миллиарды евро на поддержку Киева.

В то же время Ле Пен не планирует полностью прекращать поставки военного оборудования, прежде всего того, которое заказано у французских компаний. Однако эксперты сходятся во мнении, что Париж заблокирует передачу дальнобойных ракет для нанесения ударов по РФ и откажется от идеи направления европейского контингента в Украину. Опасной также является перспектива блокирования евроинтеграции и пересмотра санкций против России — на этом также настаивает Ле Пен.

Однако наиболее мрачно выглядит стратегический разворот Парижа в сторону Кремля, который может произойти в случае потенциального президентства Марин Ле Пен. В отличие от Эммануэля Макрона, который поддерживает Украину и возможность Киева вести переговоры с позиции силы, Ле Пен выступает за быстрый компромисс с РФ даже ценой украинских территорий и суверенитета.

А поскольку Франция вместе с Германией является ключевым сторонником укрепления Украины, смена курса в Париже может парализовать принятие решений о финансировании и антироссийских санкциях на уровне всего Евросоюза.

Правда, негативные ожидания относительно возможного президентства Ле Пен не выглядят столь неизбежными в свете её новых заявлений. 16 ноября политик встретилась с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко и в общих чертах обсудила дальнейшую поддержку Киева. Через посла она передала президенту Украины Зеленскому, что готова встретиться с ним в Брюсселе или Париже. Ле Пен также пообещала, что французская дипломатия в отношении Украины станет «значительно более активной». В тот же день в комментарии западным СМИ она уточнила, что Франция продолжит оказывать материальную помощь, но не увеличит финансирование. В то же время страна соблюдет договоренности о совместном кредите ЕС для Украины на 90 млрд евро.

Коваленко: Если изберут Ле Пен, ситуация будет сложной, но не абсолютно критической



У военно-политического обозревателя группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко нет позитивных ожиданий от Марин Ле Пен в случае ее победы на выборах в 2027 году. Лидер ультраправых известна тем, что много раз её предвыборная кампания финансировалась именно Россией через чешские банки, филиалы российских банков в Чехии, напоминает Коваленко.

«Марин Ле Пен занимает более пророссийскую позицию. Поэтому мы должны готовиться морально, психологически, политически, дипломатически к тому, что в вопросе военной помощи могут ухудшиться отношения не столько с Францией, сколько с Марин Ле Пен как новым руководителем этой страны.

Предполагаю, что это будет более масштабный кризис. Поскольку Марин Ле Пен — популистка и проявляет расовую, национальную, религиозную и культурную нетерпимость к другим национальностям, культурам и вероисповеданиям. Например, у неё довольно сложные отношения с мусульманской общиной Франции и не только.

Но есть несколько моментов. Ле Пен готова оказывать Украине гуманитарную помощь — это уже неплохо. Также напомню, что у Украины и Франции есть определенные долгосрочные соглашения. Например, контракты на поставку многофункциональных легких истребителей Rafale рассчитаны не на один месяц или год, а на длительный период.

Если Марин Ле Пен начнет блокировать действующие контракты, заключенные за счет Украины или из европейских фондов, против Франции будут применены штрафные санкции за невыполнение обязательств, взятых до вероятного избрания Ле Пен. Да, для нас это будет неприятно. Но ещё неприятнее будет для Франции и её военно-промышленного комплекса. В целом это будет сказываться на стабильности возможного правления этой дамы.

У нас будет много вызовов, связанных с Марин Ле Пен, но не настолько сложных, чтобы это повлияло на стабильность Украины. Безусловно, Франция играет очень важную роль в поставках нам военного оборудования и вооружения, но это не абсолютно критическая ситуация, когда невозможно диверсифицировать поставки из отдельно взятой страны», — считает Александр Коваленко.



Снегирёв: Французская миссия могла изучать потенциальные условия размещения миротворцев



Сообщения в СМИ о секретной миссии не были случайным совпадением во времени. Прежде всего это политический сигнал европейским партнерам, Соединённым Штатам и, в первую очередь, Российской Федерации относительно урегулирования войны в Украине, убеждён военный аналитик Дмитрий Снегирёв.

«Наши западные партнеры дали четко понять: отсутствие Европы за столом переговоров вызывает серьезные претензии. Прежде всего речь идет о Коалиции желающих, которую возглавляют Франция и Великобритания.

Появление информации о миссии «Воля» — это пример контролируемой утечки информации. Обратите внимание на время её обнародования: накануне трёхсторонней встречи лидеров США, Китая и России, в ходе которой будет обсуждаться возможное завершение войны в Украине, но без участия европейских партнёров.

Таким образом, Европа демонстрирует возможные сценарии своего участия в урегулировании войны. Напомню, в своё время Эммануэль Макрон говорил, что среди вариантов рассматривается присутствие французского военного контингента в Украине в качестве миротворческой миссии. То есть европейцы фактически дают понять: мы уже присутствуем в Украине.

Россия ранее заявляла, что такой сценарий её не устраивает, и угрожала считать французских и других иностранных военных законными военными целями. Поэтому обнародование информации о присутствии европейцев можно рассматривать как свидетельство: несмотря на российские угрозы, европейцы уже присутствуют в Украине. И никакой дальнейшей эскалации в ответ на это не произошло.

Второй важный момент — акцент на том, что речь идет об инструкторах, а также о представителях спецслужб. Это главное. Их присутствие предполагает прежде всего мониторинг ситуации и оценку возможностей для дальнейших действий, в частности размещения миротворческого контингента.

Они изучают линию боевого столкновения, логистику украинской стороны и потенциальные условия размещения миротворцев. Именно поэтому появление такой информации имеет политическое и практическое значение», — подчеркивает аналитик.

По его словам, не менее важно заявление Марин Ле Пен — его также не стоит рассматривать отдельно от публикации о возможных сценариях присутствия французских военных в Украине. Эти два события взаимно усиливают друг друга.

«Заявление Ле Пен стало сигналом для России о том, что не стоит рассчитывать на раскол в Европе по вопросу дальнейшей военно-технической помощи Украине. Москва надеялась, что смена политических элит, прежде всего во Франции, поставит на паузу европейское единство в этом вопросе и фактически разрушит «Коалицию желающих».

Российский расчет заключался в том, что у Европы нет единой позиции относительно будущего Украины, а рост антиукраинских настроений и политические изменения в отдельных странах ослабят поддержку Киева. Однако теперь одна из ключевых стран «Коалиции желающих» демонстрирует готовность и в дальнейшем оказывать Украине военную и экономическую помощь», — говорит Снегирев.

Военный аналитик отмечает, что присутствие европейских военных инструкторов и специалистов в Украине давно не является секретом. Все понимают, что сложные западные системы вооружения требуют не только подготовленных операторов, но и специалистов, обеспечивающих их обслуживание и ремонт.

«Россияне прекрасно знают, кто обслуживает зенитные ракетные комплексы SAMP/T или французские истребители Mirage. Точно так же не стоит делать вид, что подготовка украинских специалистов для работы с западной авиацией осуществляется исключительно силами украинской стороны.

Причём речь идёт не только о пилотах. Подготовить пилота можно примерно за полгода, но гораздо сложнее обучить технический персонал. Для обслуживания одного самолета требуется команда специалистов — ориентировочно шесть техников. То есть для обеспечения работы даже небольшого количества самолетов необходимо значительное количество специалистов, знающих особенности французской авиационной техники и умеющих ее ремонтировать. То же самое касается и зенитных ракетных комплексов. Это сложные системы вооружения, требующие специальной подготовки», — резюмирует Снегирев.

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