Правительство Западной Австралии предложило запретить религиозным школам увольнять учителей или отчислять учеников из-за их сексуальной ориентации. Учреждения также не смогут отказывать ученикам в приеме из-за инвалидности. Как сообщает ABC News Australia, изменения предусматривает пересмотр Закона штата о равных возможностях.

Исключение оставят только в отношении религии

По словам генерального прокурора Западной Австралии Тони Бути, религиозные учреждения, в том числе школы, сохранят возможность принимать решения о трудоустройстве с учетом религии кандидата. Однако это исключение не будет распространяться на сексуальную ориентацию и другие основания.

Законопроект также должен усилить защиту людей с инвалидностью при любых обстоятельствах, в том числе в образовании. Мать двоих детей с аутизмом Фелисити Крич заявила, что предложенные нормы дадут семьям больше возможностей добиваться необходимых условий и адаптаций для детей.

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Крупнейшая реформа за более чем 40 лет

Бути назвал инициативу крупнейшим обновлением антидискриминационного законодательства штата за более чем 40 лет. Проект также предусматривает запрет дискриминации людей из-за бездомности, пережитого домашнего насилия, беременности, грудного вскармливания или участия в профсоюзной деятельности.

Премьер Западной Австралии Роджер Кук заявил, что никто не должен подвергаться дискриминации или оскорблениям из-за расы, религии, сексуальности или инвалидности. Законопроект планируют внести в парламент штата в среду.

В 2024 году власти Западной Австралии ввели первый пакет изменений, направленных на улучшение положения людей ЛГБТКИА+. В частности, отменили требование проходить медицинские или хирургические процедуры для изменения пола или гендера, а также упразднили Совет, рассматривавший заявления об изменении гендера.

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