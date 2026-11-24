Защитник варшавской «Легии» Зоран Арсенич из-за травмы колена пропустит ближайшие несколько месяцев. Не исключено, что 32-летний хорват уже не сыграет в текущем сезоне Экстракласы. Об этом Interia Sport сообщает со ссылкой на журналиста TVP Sport Петра Каменецкого.

Последний матч в октябре

Арсенич в последний раз выходил на поле за «Легию» 17 октября — в матче против «Краковии», который завершился ничьей 1:1. После этого он несколько матчей провёл на скамейке запасных, а также сыграл за резервную команду клуба, выступающую во втором дивизионе.

В последние дни хорватский футболист не тренировался вместе с командой в клубном центре в Ксенженицах. После обследования стало известно о травме колена, из-за которой игроку потребуется длительная пауза.

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Проблема для обороны «Легии»

Длительное отсутствие Арсенича сужает выбор центральных защитников для главного тренера Марека Папшуна. По данным Каменецкого, среди номинальных центрбеков в его распоряжении остаются Рафал Аугустыняк, Камиль Пёнтковский и Роберт Дезел-младший. На этой позиции также может сыграть номинальный левый защитник Аркадиуш Реца, который действовал в тройке защитников в поединке с «Вислой» Плоцк.

Interia Sport отмечает, что зимой клуб может искать нового центрального защитника. TVP Sport назвало возможным кандидатом игрока «Ракува» Стратоса Сварнаса, чей контракт истекает в конце июня.

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