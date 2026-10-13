Более двух десятков законодателей США во вторник попросили Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановить использование нового инструмента искусственного интеллекта в районе Вашингтона. Инструмент должен помогать авиадиспетчерам, а причиной обращения стали опасения по поводу безопасности. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Пилотный проект FAA

Среди авторов письма были члены Палаты представителей от Демократической партии Эйприл Делани, Александрия Окасио-Кортес и Дон Байер. Они выразили обеспокоенность пилотным проектом FAA, который касается использования этого инструмента для помощи диспетчерам в районе Вашингтона.

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Вопросы безопасности и обучения

В письме законодатели заявили, что не видели отчетов об оценке безопасности и тестировании инструмента. По их словам, им также не сообщали об усилиях по обучению персонала по авиационной безопасности тому, как лучше всего использовать эту технологию.

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