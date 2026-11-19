Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил об усилении угроз морской безопасности не только в Чёрном море, но и на других стратегически важных морских маршрутах. Он подчеркнул, что защита моряков и безопасность судоходства требуют особого внимания со стороны международного сообщества.

По словам посла, опасности на море растут и уже не ограничиваются отдельными регионами.

«Мы видим это прямо сейчас не только в Черном море, но и на других стратегически важных морских путях, от которых зависит мировая экономика. Поэтому работа моряков и безопасность судоходства сегодня требуют особого внимания», — подчеркнул Залужный.

Бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что, несмотря на полномасштабную войну, украинские моряки продолжают перевозить продовольствие, топливо и другие жизненно важные грузы, от которых зависит обеспечение целых регионов.

Он также обратил внимание на деятельность Международной морской организации (ИМО), которая занимается вопросами безопасности судоходства и защиты работников морской отрасли.

«Защита моряков является одним из ключевых направлений работы этой организации, поэтому решение Совета ИМО, который недавно осудил российские атаки на гражданские суда и моряков, — это не просто слова, а фундамент для дальнейших действий.

Благодарен международным партнерам за солидарность и практическую помощь. Инвестиции в украинских моряков, их образование и социальную защиту — это вклад в устойчивость мировой морской отрасли и будущее Украины», — добавил он.

Отдельно посол выразил благодарность генеральному секретарю Международной морской организации Арсенио Домингесу, генеральному секретарю Международной федерации транспортников Стивену Коттону, а также председателю Профсоюза работников морского транспорта Украины Олегу Григорюку.

Валерий Залужный поблагодарил их за поддержку украинских моряков и организацию Второго Украинского морского форума в Лондоне.

Об этом Залужный заявил во время Второго Украинского морского форума в Лондоне.

По данным RMF24, в Чёрном море примерно в 75 километрах к юго-востоку от мыса Калиакра морской дрон поразил и затопил грузовое судно Betul 8. Инцидент произошел в понедельник утром в исключительной экономической зоне Болгарии.

Судно компании Adnoc L&S подверглось атаке во время прохождения Ормузского пролива вечером во вторник. Один член экипажа пропал без вести, подтвердила компания в среду.

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