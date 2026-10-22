Запасы газа в Европе перед зимой: почему хранилища заполнены лишь на 74,6 % и грозит ли региону энергетический кризис

Европа вступает в отопительный сезон с меньшими запасами природного газа, чем годом ранее, и имеет меньше возможностей для маневра в случае резкого похолодания или перебоев с поставками. По состоянию на 21 октября подземные газохранилища Европейского Союза были заполнены на 74,62%. Это примерно 845 тераватт-часов газа, по данным Gas Infrastructure Europe. В начале октября уровень запасов составлял около 72% против 83% за аналогичный период прошлого года.

Более низкие запасы не означают, что Европа уже столкнулась с дефицитом газа или неизбежными перебоями с отоплением. ЕС располагает разветвленной газотранспортной системой, доступом к сжиженному природному газу и возможностью увеличивать импорт в зависимости от рыночной ситуации.

В то же время доступность дополнительных поставок зависит от погоды, цен и конкуренции с азиатскими покупателями. Если зима будет холодной, а поставки СПГ — ограниченными, нагрузка на европейский энергетический рынок может существенно возрасти.

UA.News рассказывает, почему Европа начинает отопительный сезон с меньшими запасами газа, насколько это угрожает энергетической безопасности региона и как ситуация может повлиять на цены для предприятий и домохозяйств.

Почему запасы газа в Европе ниже, чем в прошлом году

Газовые хранилища традиционно заполняют в теплое время года, когда потребление обычно меньше, а зимой используют накопленный ресурс для покрытия спроса. Однако в этом году сезон закачки оказался более сложным, и европейские страны подошли к началу отопительного периода с меньшими запасами.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), 1 октября 2026 года хранилища ЕС были заполнены примерно на 72%, или на 74 млрд кубометров газа. Годом ранее на эту дату показатель составлял около 83%, или 85 млрд кубометров. Таким образом, разница между двумя сезонами в начале октября достигла примерно 11 процентных пунктов.

На ситуацию влияет не один фактор. Важную роль играют цены на газ в разные сезоны, коммерческие решения трейдеров, доступность поставок и общая ситуация на мировом рынке энергоносителей. Если ожидаемая разница между летними и зимними ценами не создает достаточного стимула для закачки газа, компаниям может быть менее выгодно накапливать большие объемы заранее.

Европа также работает в условиях изменения структуры поставок после сокращения зависимости от российского трубопроводного газа. Значительно большее значение приобрели импорт из Норвегии, поставки сжиженного природного газа и закупки на глобальном рынке. Такая диверсификация позволяет привлекать ресурсы из разных источников, но в то же время усиливает зависимость от международной конкуренции за доступные объемы.

В отчете Gas Infrastructure Europe от 9 октября отмечается, что Европа вступает в зиму с исторически низким уровнем запасов и меньшей возможностью компенсировать неблагоприятные изменения спроса или предложения. Организация подчеркивает важность продолжения закачки газа в начале отопительного сезона, если это позволяют рыночные условия.

Хватит ли Европе газа на зиму

Уровень заполнения хранилищ — важный показатель, но он не отражает всю ситуацию с поставками. Европейские страны получают газ не только из подземных хранилищ: значительную роль играют трубопроводный импорт, СПГ и собственная добыча. Поэтому оценивать риск дефицита только по проценту заполнения хранилищ было бы неправильно.

Европейская комиссия после оценки подготовки к зиме заявила, что газовая система ЕС остается достаточно гибкой для покрытия спроса при различных сценариях. В сообщении от 8 октября Еврокомиссия отметила, что увеличение импорта СПГ может частично компенсировать более низкие начальные запасы. В то же время ведомство подчеркнуло необходимость следить за запасами в течение сезона, особенно ближе к его завершению.

Подземные хранилища важны не только благодаря объему газа, который в них хранится. Они позволяют быстро реагировать на кратковременное увеличение потребления, например во время сильных морозов, когда спрос на отопление растет быстрее, чем можно нарастить дополнительные поставки. Именно поэтому даже при наличии достаточного количества СПГ возможность оперативно отбирать газ из хранилищ остается критически важной.

По данным ENTSOG, в течение зимы 2025/2026 годов подземные хранилища обеспечили примерно 26 % потребления газа в ЕС. Зимой 2024/2025 этот показатель составлял около 30%. Это демонстрирует, что резервы являются одним из ключевых элементов энергетической системы, хотя и не являются единственным источником поставок.

Таким образом, более низкий стартовый уровень запасов не означает автоматического повторения энергетического кризиса 2022 года. Европа расширила возможности импорта СПГ, диверсифицировала источники поставок и сократила потребление газа по сравнению с предыдущими годами. Однако меньший запас прочности означает, что неблагоприятное стечение нескольких обстоятельств может быстрее привести к росту цен и необходимости ограничивать спрос.

Почему сжиженный газ стал особенно важным

Одним из главных инструментов для балансирования европейского рынка остается сжиженный природный газ. СПГ транспортируется по морю в специализированных танкерах, после чего на терминалах его переводят в газообразное состояние и подают в газотранспортную сеть. Такой механизм позволяет закупать ресурс в разных странах и снижать зависимость от отдельных трубопроводных маршрутов.

По оценке Gas Infrastructure Europe, мощности европейской инфраструктуры по регазификации СПГ составляют около 145 млрд кубометров за зимний сезон. Это значительный ресурс, который позволяет увеличивать импорт при наличии доступных грузов. В сценарии с достаточным предложением СПГ сжиженный газ может обеспечивать около 40% общего объема поставок, тогда как на долю Норвегии приходится примерно 27%.

Однако мощность терминалов не соответствует гарантированному объему поставок. Даже если Европа технически способна принять больше СПГ, ей приходится конкурировать за танкеры с другими импортерами, прежде всего в Азии. Если азиатские покупатели готовы платить больше или мировое предложение сокращается, часть грузов может направляться на другие рынки.

Дополнительную неопределенность создает ситуация на Ближнем Востоке. По данным Reuters от 22 октября, конфликт в регионе и перебои с экспортом из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов влияют на глобальное предложение СПГ. В то же время азиатский спрос на сжиженный газ растет, что усиливает конкуренцию за доступные поставки.

Для Европы это означает, что пополнение запасов может обойтись дороже, чем в условиях стабильного мирового рынка. Если поставки с Ближнего Востока будут оставаться ограниченными, а спрос в Азии — высоким, европейским покупателям придется конкурировать за меньшее количество доступных грузов. Такая ситуация может усилить ценовые колебания даже без физического дефицита газа в европейской системе.

Может ли Россия воспользоваться дефицитом газа в Европе

После полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз начал систематически сокращать зависимость от российского газа. Страны ЕС увеличили закупки сжиженного природного газа, расширили инфраструктуру для его приема и активнее используют поставки из Норвегии и от других партнеров.

Однако отказ от российского ресурса происходит постепенно, а ситуация на рынке зависит не только от политических решений, но и от доступности альтернативных источников.

Российский газ и в дальнейшем может оказывать влияние на европейский рынок через трубопроводные маршруты, остающиеся в эксплуатации, и поставки российского СПГ. В то же время ЕС движется к полному прекращению импорта российского газа в соответствии с утвержденной политикой отказа от российских энергоносителей.

Поэтому возможность Москвы усилить свою роль на европейском рынке ограничена не только наличием свободных объемов газа, но и политическими решениями и регуляторными требованиями Евросоюза.

Низкие запасы могут усилить конкуренцию за доступные объемы газа, но это не означает, что Европа автоматически вернется к масштабным закупкам у России. В случае роста спроса европейские покупатели в первую очередь будут оценивать доступность СПГ, трубопроводных поставок от других поставщиков и стоимость каждого варианта. Россия может получить косвенную выгоду от подорожания газа на мировых рынках, однако её возможности использовать ситуацию для восстановления прежнего влияния будут зависеть от санкций, правил ЕС и дальнейшего сокращения энергетической зависимости от Москвы.

Что будет с ценами на газ зимой

Более низкие запасы повышают чувствительность европейского рынка к погоде и новостям о поставках. При теплой зиме спрос на отопление может оставаться умеренным, а СПГ и трубопроводные поставки — покрывать потребности потребителей. Если же температура будет ниже прогнозируемой, Европе придется быстрее расходовать резервы и привлекать дополнительные объемы газа.

В таком случае цены могут вырасти из-за одновременного увеличения спроса и конкуренции за доступные поставки. Особенно резкими колебания могут быть во время длительных холодных периодов, когда потребность в газе растет во многих странах одновременно, а дополнительные партии СПГ невозможно доставить мгновенно.

В октябрьском материале Reuters о европейском газовом рынке отмечалось, что регион готовится к еще одному году повышенных цен на фоне низких запасов и перебоев в глобальных поставках. Влияние на конечных потребителей будет зависеть от условий контрактов, национальных тарифных механизмов и того, как долго продлится напряженность на оптовом рынке.

Для промышленности длительное подорожание газа может означать увеличение себестоимости производства. Наиболее уязвимыми остаются предприятия, использующие природный газ в качестве топлива или сырья, в частности химическая промышленность, производство удобрений, стекла и отдельные металлургические процессы. Если затраты будут расти, компаниям придется либо повышать цены на продукцию, либо сокращать производство, либо искать возможности экономии энергии.

Для домохозяйств влияние будет менее однородным. Часть потребителей ощутит изменения из-за обновления тарифов или контрактов, тогда как другие могут быть защищены фиксированными ценами или государственными механизмами поддержки. Поэтому рост оптовых котировок не означает, что счета за отопление во всех странах сразу увеличатся на одинаковую величину.

При каких сценариях Европа может столкнуться с дефицитом

Наибольшие риски возникнут, если одновременно совпадут несколько неблагоприятных факторов: холодная зима, ограниченные поставки СПГ и перебои на отдельных маршрутах поставок. В таком случае даже развитая газотранспортная система может столкнуться с трудностями в покрытии пикового спроса, особенно в регионах, имеющих ограниченный доступ к морским терминалам.

ENTSOG в своем прогнозе на зимний сезон 2026/2027 годов моделирует различные сценарии спроса и доступности СПГ. В сценариях холодной зимы необходимость сокращения потребления или потенциально непокрытый спрос могут составить примерно 7 % при более благоприятном сценарии поставок СПГ и около 12 % при ограниченной доступности сжиженного газа. В этих сценариях уровень запасов к концу зимы может снизиться примерно до 11%.

Это результаты моделирования при определенных условиях, которые показывают, насколько сильно ситуация будет зависеть от температуры, импорта и доступности ресурсов. Они не означают, что потребителям обязательно отключат газ: при необходимости страны могут реагировать на ситуацию увеличением импорта, использованием доступных резервов и мерами по сокращению спроса.

В то же время сценарии показывают, что возможности для маневра могут сузиться в конце зимы, когда запасы уже будут значительно ниже. Если резервы будут истощаться быстрее, чем ожидалось, это затруднит не только прохождение отопительного сезона, но и подготовку к следующему году.

Почему важно думать уже о следующей зиме

Газовая безопасность Европы зависит не только от того, хватит ли ресурса до марта 2027 года. Важно также, с каким уровнем запасов страны завершат отопительный сезон и сколько времени и средств понадобится для повторного наполнения хранилищ летом.

По оценке Gas Infrastructure Europe, при сценарии обычного зимнего спроса и достаточной доступности СПГ Европа может вернуться к уровню заполнения хранилищ в 90% к концу сентября 2027 года. Однако при ограниченных поставках сжиженного газа этого может оказаться недостаточно: в соответствующем сценарии уровень запасов к концу сентября составит около 65%.

Это означает, что неблагоприятная зима может создать проблемы не только для текущего сезона, но и для следующего цикла закачки. Если странам придется израсходовать значительную часть резервов, летом они будут конкурировать за дополнительные объемы газа в условиях, когда мировой спрос и цены могут оставаться высокими.

Европейские институты поэтому подчеркивают необходимость постоянно следить за уровнем запасов, поддерживать стабильные поставки СПГ и использовать взаимосвязи между национальными газовыми системами. Для стран Центральной и Восточной Европы особенно важными остаются доступ к импортным маршрутам, возможность транспортировать газ между государствами и координация действий в случае чрезвычайных ситуаций.

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