Мировые бренды одежды Zara, H&M, Marks & Spencer и Celio начали переносить часть заказов из Бангладеш в другие страны Азии. Причиной стали массовые забастовки работников швейной промышленности, требующих значительно более высоких зарплат. Только за период с 1 по 18 ноября 2026 года компании перенаправили заказы на $254 млн, сообщает Reuters.

Больше всего от этих изменений выиграла Индия. Именно туда международные компании направили значительную часть заказов, которые ранее выполняли фабрики в Бангладеш. Среди других стран, получивших новые контракты, — Вьетнам, Камбоджа и Индонезия.

По словам владельцев швейных предприятий, перенос заказов связан с нестабильной ситуацией на производствах. Работники массово протестуют из-за низких зарплат и требуют улучшения условий труда. Из-за забастовок часть фабрик не может работать в обычном режиме, а международные заказчики ищут возможность не прекращать поставки одежды.

Почему работники вышли на протесты

Правительство Бангладеш уже согласилось повысить минимальную зарплату в швейной промышленности на 36%. Однако работников такое решение не удовлетворило. Они считают, что этого недостаточно, и требуют увеличить оплату труда более чем вдвое.

Для работников это вопрос не только более высокого заработка, но и возможности покрывать повседневные расходы. В то же время для владельцев фабрик длительные протесты означают остановку производства, задержки с выполнением контрактов и риск потерять иностранных заказчиков.

Бангладеш уже теряет сотни миллионов долларов

Последствия протестов ощутимы для всей экономики страны. По оценке отраслевой ассоциации, производственные потери из-за забастовок превысили $400 млн. Это серьёзный удар для Бангладеш, ведь швейная промышленность обеспечивает более 80% экспортных доходов государства.

Именно поэтому владельцы предприятий опасаются, что нынешняя ситуация будет иметь последствия и после завершения протестов. Если международные бренды найдут более стабильных поставщиков в других странах, они могут не вернуть все заказы в Бангладеш. Тогда временный перенос производства превратится в долгосрочную смену торговых партнеров.

Вернутся ли международные бренды в Бангладеш

Для местной швейной промышленности это особенно опасно, поскольку она в значительной степени зависит от заказов крупных иностранных компаний. Перенос даже части производства в Индию, Вьетнам или Камбоджу может сказаться на доходах фабрик и количестве рабочих мест.

В то же время пока речь идет о перенаправлении части заказов, а не о полном отказе брендов от работы с Бангладеш. Владельцы фабрик надеются, что ситуацию удастся уладить и компании возобновят сотрудничество с местными производителями. Компания Inditex, которой принадлежит Zara, отказалась комментировать ситуацию. Представители H&M, Marks & Spencer и Celio на запросы журналистов Reuters не ответили.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, смогут ли власти, владельцы фабрик и работники договориться о зарплатах и условиях труда. Если протесты продолжатся, Бангладеш рискует потерять еще больше заказов в пользу других азиатских производителей. Об этом сообщает Reuters.

В Бангладеш на выходных закрыли почти 150 швейных предприятий в промышленных районах Савар, Ашулия и Газипур из-за забастовки работников, требующих повышения минимальной месячной зарплаты.

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