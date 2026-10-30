В США, в штате Миннесота, основателю Project Veritas Джеймсу О’Кифу и активисту Кему Гигби предъявили обвинения в незаконном голосовании и краже личных данных. По данным Fortune, прокурор округа Хеннепин Мэри Мориарти заявила, что мужчины называли работникам избирательных участков имена зарегистрированных избирателей без ведома или разрешения этих людей.

По версии прокуратуры, 42-летний О’Киф из Уэст-Палм-Бич во Флориде и 26-летний Гигби из Ковингтона в штате Вашингтон во время праймериз 11 августа начали процедуру поручительства за избирателя. Они были в костюмах и записывали разговоры с работниками участков для видео, призванного продемонстрировать, как они утверждают, уязвимости избирательного законодательства штата.

Реакция работников участков

В Миннесоте зарегистрированный избиратель может поручиться за личность и место проживания другого избирателя в пределах того же избирательного участка, если у того нет документа с актуальным адресом. Человек, за которого поручились, также должен подтвердить свою личность и право голоса, предоставив номер водительского удостоверения или удостоверения личности штата либо последние четыре цифры номера социального страхования.

Работники участков обратили внимание на необычное поведение группы и сообщили избирательным должностным лицам, которые обратились в полицию. По словам Мориарти, О’Киф и Гигби не подписали присягу, необходимую для завершения процедуры, однако использование ложных имен и начало процесса стали основанием для предъявления обвинений.

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Прокурор заявила, что этот случай продемонстрировал эффективность системы выявления нарушений и реагирования на них во время праймериз. Она подчеркнула, что защита свободных и честных выборов является одним из приоритетов ее ведомства.

Позиция О’Кифа

О’Киф в видео и письменном заявлении сообщил, что он и Гигби действовали как журналисты-расследователи и не собирались завершать процедуру. По его словам, они покинули участки, не прикасаясь к избирательным бюллетеням, и лишь задавали работникам гипотетические вопросы о правилах поручительства за избирателей.

Организация O’Keefe Media Group заявила, что команда намеренно смоделировала «экстремальный сценарий», чтобы проверить реакцию работников и выяснить, какие меры предосторожности они опишут. Гигби не ответил на запрос о комментарии. Согласно судебным записям, у него не было адвоката, и ни О’Киф, ни Гигби еще не имели возможности изложить свою позицию в суде.

Процедура поручительства применяется редко: во время выборов в ноябре 2024 года ее использовали менее чем в 0,6% поданных в штате голосов, свидетельствуют данные офиса секретаря штата Миннесота.

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