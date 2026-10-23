В Польше заместитель министра фондов и региональной политики Ян Шишко заявил, что обратился к премьер-министру Дональду Туску с просьбой освободить его от должности государственного секретаря в министерстве. Шишко является политиком партии «Польша 2050». Свое обращение он обнародовал в заявлении.

Заявление Шишко

В заявлении Шишко написал: «Я обратился к премьер-министру Дональду Туску с просьбой освободить меня от должности государственного секретаря в Министерстве фондов и региональной политики». Об этом сообщает RMF24.

Предыдущее кадровое заявление

Накануне о своем уходе из правительства сообщила министр Катажина Пелчиньская-Наленч. Это сообщение предшествовало заявлению Шишко.

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RMF24 не уточнило причины решения Шишко и не сообщило, рассмотрел ли премьер-министр уже его обращение. Издание также не назвало сроки возможного освобождения от должности.

Сообщение RMF24 было опубликовано 23 октября. В материале отмечается, что дополнительная информация о кадровых изменениях должна появиться позднее.

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