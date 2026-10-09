Российский пропагандист Михаил Звинчук, задержанный в Черногории, имеет связи с российскими властями. Он является основателем пропагандистской сети «Рыбарь», работал в пресс-службе Министерства обороны РФ, а также вошел в состав рабочей группы по распоряжению Владимира Путина. Кроме того, Звинчук получал награды за поддержку российской агрессии против Украины.

Кто такой Михаил Звинчук?

Михаил Звинчук родился 19 июля 1991 года во Владивостоке. Сейчас он известен как автор и совладелец российского Telegram-канала «Рыбарь», который насчитывает более миллиона подписчиков. Также пропагандист ведет программу «Итоги дня» на телеканале «Соловьев LIVE».

По информации украинской разведки, Звинчук использует «Рыбарь» для систематического распространения дезинформации, оправдания российского вторжения и дискредитации Вооруженных сил Украины. В частности, он продвигает кремлевские тезисы о так называемой «денацификации», называет украинскую власть «киевским режимом» и оправдывает насильственный захват украинских территорий. В своих выступлениях пропагандист также ставит под сомнение украинскую идентичность.

Звинчук тесно сотрудничает с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым. В его телевизионных программах он регулярно выступает в качестве военного эксперта, комментирует ситуацию на фронте и распространяет кремлевские нарративы.

Кроме того, Звинчук занимается созданием пропагандистских комиксов «Однажды». Они призваны романтизировать российских военных и формировать негативный образ украинских защитников, в частности среди молодой аудитории.

Связи Звинчука с Кремлем

20 декабря 2022 года Владимир Путин своим распоряжением включил Звинчука в рабочую группу, которая занималась вопросами мобилизационной подготовки, мобилизации, а также социальной и правовой защиты участников российской агрессии против Украины.

8 июня 2023 года оккупационные власти Крыма наградили пропагандиста орденом «За верность долгу» за якобы значительный вклад в развитие журналистики. Уже 16 ноября того же года Звинчук получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда ему присуждена за «информационную поддержку специальной военной операции».

Украинская разведка подчеркнула, что государственные награды и привлечение Звинчука к работе органов российской власти свидетельствуют о поддержке его пропагандистской деятельности со стороны Кремля.

Напомним, что в Черногории задержали руководителя российского провоенного канала «Рыбарь».

Кроме того, Медведев призвал поймать европейцев и американцев, чтобы освободить Z-блогера канала «Рыбарь».

Премьер Черногории заявил о защите евроинтеграции после задержания руководителя канала «Рыбарь».

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