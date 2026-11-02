Задержания на южной границе США упали более чем на 93% — France 24

В США количество задержаний за незаконное пересечение южной границы сократилось более чем на 93% по сравнению с пиковым уровнем во время президентства Джо Байдена. Об этом со ссылкой на официальные данные сообщает France 24.

Предвыборное обещание Трампа

Прекращение незаконных пересечений южной границы было одним из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа во время кампании 2024 года. По оценке телеканала, нынешние официальные показатели свидетельствуют о выполнении этого обещания.

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Усиление контроля

После переизбрания Трампа на южной границе США построили более 450 километров дополнительной пограничной стены. France 24 также сообщает об усилении милитаризации приграничной территории и угрозе масштабных рейдов Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

По оценке журналистов France 24, сочетание этих мер почти сделало невозможным въезд в Соединенные Штаты через незаконное пересечение границы. Репортаж о ситуации на границе подготовили из Калифорнии Вассім Корне и Лоїк Піала.

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