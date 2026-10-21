В Великобритании семьи умерших государственных служащих могут столкнуться с налогообложением единовременных пенсионных выплат из-за задержек в работе схемы Civil Service Pensions, администрированием которой занимается компания Capita. Согласно правилам британской налоговой службы, если госслужащий умер до достижения 75 лет, такие выплаты не облагаются налогом только при условии, что они были произведены в течение двух лет со дня, когда схема узнала о смерти.

Более 1 600 заявлений

Как сообщает The Guardian, более 1 600 семей умерших госслужащих ждут свыше 100 дней обработки заявлений на выплаты в случае смерти участника схемы. Некоторые заявители сообщали, что из-за задержек испытывают трудности с оплатой счетов.

Председатель Комитета по государственным счетам Палаты общин, депутат-консерватор Джеффри Клифтон-Браун заявил, что из-за проблем в работе схемы вероятность осуществления выплат в пределах двухлетнего срока низкая. Комитет призвал изменить законодательство, чтобы родственники не несли финансовых потерь из-за административных задержек.

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Жалобы и компенсации

Кабинет министров Великобритании, ответственный за схему, заявил, что не может помешать налоговой службе облагать налогом просроченные выплаты. В то же время пострадавшие могут требовать возмещения через Пенсионного омбудсмена. По оценке омбудсмена, рассмотрение дел из-за большого числа жалоб может занимать около 18 месяцев.

В прошлом декабре контракт на администрирование пенсионной схемы, охватывающей 1,7 млн участников, передали Capita за 239 млн фунтов стерлингов. Кабинет министров позднее признал уровень обслуживания неприемлемым и сообщил, что удерживает почти 10 млн фунтов стерлингов выплат компании. Ведомство также заявило, что действующие механизмы подачи жалоб могут обеспечить финансовую компенсацию в случае налоговых потерь из-за задержек.

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