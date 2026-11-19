Сборная Польши проведет матч открытия мужского чемпионата мира по волейболу 2027 года 9 сентября на арене ERGO ARENA в Гданьске, Польша. Гданьск и Поморское воеводство примут церемонию открытия турнира и группу, в которой будет играть польская команда.

Дату старта перенесли

Как сообщает Interia Sport, дату официального начала соревнований изменили после переговоров Польской федерации волейбола с Международной федерацией волейбола FIVB.

Президент Польской федерации волейбола Себастьян Свидерский заявил, что матч сборной Польши 9 сентября проведут в лучшее телевизионное время. Он назвал это организационным успехом и важным событием для польских болельщиков.

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Соперника определит жеребьевка

Соперник поляков в стартовом матче пока не объявлен. Участников группы сборной Польши должны определить 3 декабря во время официальной жеребьевки в Величке.

Матч на ERGO ARENA станет официальным началом мужского мирового первенства 2027 года.

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