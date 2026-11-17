Во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом укрепить Воздушные силы ВСУ дополнительными самолетами.

Глава государства отметил, что Украине требуется еще как минимум 40 истребителей F-16. Потребность в дополнительных самолетах обусловлена тем, что имеющиеся самолеты регулярно нуждаются в сложном техническом обслуживании и ремонте, из-за чего значительную часть времени проводят на земле, вместо того чтобы выполнять боевые задачи в небе.

Президент подчеркнул важность F-16 для защиты украинского воздушного пространства, в частности для эффективного перехвата и уничтожения российских ударных беспилотников типа Shahed и крылатых ракет.

Источник: «Суспильне».

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО 17 ноября стартовало 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Встречу созвали Великобритания и Германия, которые являются сопредседателями группы.

В ходе заседания «Рамштайна» Украина представит партнерам ключевые потребности для укрепления обороны. В частности, речь пойдет о перехватчиках для противовоздушной обороны, боеприпасах для боевой авиации и дополнительном финансировании.

36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоялось 9 сентября 2026 года.

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