Президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» выступил с прагматичной инициативой по решению проблемы дефицита средств противовоздушной обороны.

Глава государства подчеркнул, что противовоздушная оборона является главным приоритетом для защиты человеческих жизней от российских атак баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и ударными беспилотниками типа «Шахед». По его словам, на складах в США, европейских и других стран-партнеров имеется достаточное количество готовых ракет-перехватчиков для комплексов *Patriot* (в частности, PAC-2 и PAC-3) и *IRIS-T*, которые должны защищать украинское небо, а не простаивать.

Для ускорения поставок Президент предложил формат взаимозаменяемого обмена: партнеры передают Украине имеющиеся у них ракеты для немедленного использования, а взамен получают новые единицы, которые Украина уже заказала и ожидает в рамках производственных графиков. По мнению украинского лидера, такой механизм позволит удовлетворить критические потребности Сил обороны здесь и сейчас, одновременно помогая союзникам в будущем пополнить собственные арсеналы новейшими модификациями.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

Также Зеленский во время онлайн-выступления на 37-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» обратился к союзникам с призывом усилить Воздушные силы ВСУ дополнительными самолетами.

В Брюсселе в штаб-квартире НАТО 17 ноября стартовало 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Встречу созвали Великобритания и Германия, которые являются сопредседателями группы.

В ходе заседания «Рамштайна» Украина представит партнерам ключевые потребности для укрепления обороны. В частности, речь пойдет о перехватчиках для противовоздушной обороны, боеприпасах для боевой авиации и дополнительном финансировании.

36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоялось 9 сентября 2026 года.

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