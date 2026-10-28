Президент Украины Владимир Зеленский предостерег Вашингтон от сближения с Москвой в экономической сфере. По его мнению, такой «союз» вряд ли будет выгоден для США в долгосрочной перспективе.

Дизельное соглашение открывает для РФ возможность последующих подобных шагов со стороны США. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Это, в частности, удобрения, газ, замороженные активы, другие фамилии и структуры, с которых могут быть сняты санкции. Это уже частично произошло — снятие санкций с российских олигархов, приближенных к лидеру России. Энергоресурсы являются частью предложения России», — рассказал президент.

Он добавил, что РФ осознает масштабы своих природных ресурсов и осуществляет вертикальное управление ими. Поэтому Россия может предложить Вашингтону своеобразный «экономический брак».

«Вряд ли такой «брак» может быть выгоден Америке в долгосрочной перспективе, поскольку у России в каждой сделке есть какая-то неприятная сторона, которую сразу не видно, но на коротком отрезке пути может казаться, что есть определенные выгоды», — подчеркнул президент, передает корреспондент УНИАН.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет атаковать суда с российским дизельным двигателем, следующие в США.

Между тем в Конгрессе США готовят расследование дизельного соглашения с Путиным.

Российские нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство дизельного топлива в октябре после того, как правительство РФ предоставило экспортные квоты в рамках соглашения о поставках между Россией и США.

В РФ заявили о готовности поставлять в США любые объемы дизельного топлива. При этом дизельное топливо в США уже стоит дороже, чем до заключения топливного соглашения с Путиным.

Читай нас в