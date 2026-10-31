Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом и встречи с патриархом Варфоломеем

В субботу, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул вместе со своей командой. В Турции его ждут важные переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем.

По словам Владимира Зеленского, в ходе визита планируется обсудить вопросы безопасности, укрепления партнерства между Украиной и Турцией, а также дипломатические перспективы.

«Мы работаем над укреплением защиты наших людей, межгосударственного партнерства с Турцией и реальных дипломатических перспектив. Есть важные вопросы, касающиеся судоходства в Чёрном море. Также запланирована встреча с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Спасибо всем, кто с Украиной», — подчеркнул глава государства.

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Особое внимание в ходе переговоров планируется уделить безопасности судоходства в Черном море.

О своём приезде глава государства сообщил в Telegram-канале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

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