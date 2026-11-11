Зеленский стал первым иностранным лидером, выступившим с трибуны главного зала парламента Дании

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами датского парламента — Фолькетинга. Он стал первым главой иностранного государства, выступившим с трибуны главного зала парламента Дании.

Так Зеленский обратился к депутатам во время выступления в зале датского парламента. Президент отметил, что для него особая честь стать первым иностранным лидером, которого пригласили выступить в этом зале.

Он также упомянул, что ранее выступить перед датскими парламентариями в этом здании стремились и другие мировые лидеры, в частности президент США в 1997 году.

«Для меня большая честь быть здесь сегодня, получить приглашение выступить в этом зале и быть другом. Быть другом Дании, другом, которому вы всегда можете доверять, независимо от обстоятельств», — подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Дании поблагодарил страну за солидарность и поддержку Украины. Он подчеркнул, что датчане руководствуются принципом ответственности не только за себя, но и за других. По словам главы государства, это является частью общественного духа Дании.

«В современном мире относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, — бесценно. Спасибо, что вы — Дания, страна, которая действует с открытым сердцем и уверенностью, страна, на которую Украина и вся Европа всегда могут рассчитывать», — заявил президент.

Также Зеленский пошутил, что единственное, о чём сегодня можно сожалеть, — это отсутствие общей границы между Украиной и Данией. По его словам, у Дании «гораздо лучшие соседи».

Ранее Зеленский прибыл в Данию и анонсировал новый пакет помощи для обороны Украины.

Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября.

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