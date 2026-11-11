Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби

Украина стремится прежде всего добиться прекращения войны, а уже потом переходить к обсуждению будущих договоренностей, вопросов безопасности и процветания. Именно такое послание украинская делегация должна донести в ходе переговоров в Абу-Даби, заявил 11 ноября президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Дании.

«Сначала мы должны подумать, как остановить войну, затем — о структуре, далее — о безопасности и процветании. Я надеюсь, что наша делегация в Абу-Даби сможет донести этот посыл: прежде всего нужно остановить войну», — сказал глава государства.

Президент таким образом обозначил последовательность, в которой Украина предлагает рассматривать вопросы мирного урегулирования: сначала прекращение боевых действий, а затем — определение параметров договоренностей, гарантий безопасности и условий для дальнейшего развития.

В среду, 11 ноября, в Абу-Даби (столица ОАЭ) состоится второй день трехсторонних переговоров Украины, США и России по урегулированию войны. Стороны планируют обсудить возможное прекращение огня, вопросы энергетики и безопасность в Черном море.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

В ходе переговоров в Абу-Даби Украина подняла вопрос о масштабном обмене пленными с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали варианты обмена в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500». Окончательных договоренностей пока нет, но американская делегация планирует поднять этот вопрос в ходе следующих контактов с российской стороной.

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