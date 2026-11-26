26 ноября Апелляционный суд Парижа постановил передать в суд дело французского актёра Жерара Депардье. Его обвиняют в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну, которое, по её словам, произошло в 2018 году, когда ей было 22 года. Сам Депардье отрицает обвинения, а защита уже заявила, что может обжаловать решение суда.

Шарлотта Арну заявила о возможном изнасиловании через несколько дней после визита в парижский дом Депардье. Туда она приехала, чтобы репетировать пьесу. На тот момент актер был другом её отца. Сначала дело закрыли из-за недостаточного количества доказательств. Однако Арну не согласилась с таким решением и добилась его пересмотра. Летом 2020 года французские правоохранительные органы начали официальное расследование.

Актриса заявила о двух случаях изнасилования. По её словам, первый произошёл 7 августа 2018 года, а второй — через шесть дней в отеле. Однако апелляционный суд решил передать на рассмотрение только первый эпизод. По второму случаю Депардье не будут судить.

Как отреагировали стороны

Адвокат Шарлотты Арну Карин Дюрье-Дьеболь назвала предстоящий судебный процесс историческим событием. По её словам, после решения апелляционного суда актриса почувствовала «настоящее облегчение». Она добивалась рассмотрения дела на протяжении восьми лет. Адвокат Депардье Давид-Оливье Камински заявил, что суд частично вынес решение в пользу его подзащитного. Он также не исключил, что защита обратится в вышестоящую судебную инстанцию, чтобы обжаловать решение.

Сам актер последовательно отрицает обвинения. Еще в 2023 году он опубликовал открытое письмо во французской газете Le Figaro, в котором заявил, что его отношения с Арну не сопровождались принуждением или насилием.

Еще одно дело о сексуальном насилии

Это не первое дело, в котором Жерар Депардье предстает перед судом по обвинению в сексуальном насилии. В 2025 году его признали виновным в сексуальном насилии в отношении двух женщин во время съемок фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Тогда суд приговорил актера к 18 месяцам условного заключения. Кроме того, Депардье внесли в реестр лиц, совершивших сексуальные правонарушения, и обязали выплатить компенсацию потерпевшим.

Новое дело касается событий 2018 года. Теперь суду предстоит рассмотреть обвинения Шарлотты Арну в отношении одного эпизода. Решение о передаче дела в суд не означает, что вина актера уже доказана. Об этом сообщает BBC.

Во Франции французский актёр Жерар Депардье предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании актрисы Шарлотты Арну в 2018 году. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на адвоката актёра Давида-Оливье Камински. Депардье отрицает какие-либо противоправные действия в этом деле.

Французские власти проводят расследование в связи с обвинениями в сексуальном насилии в адрес актёра Жерара Депардье и писателя Мишеля Уэльбека.

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