Родители 31-летней Бовен Вань подали иск против компании OpenAI после смерти дочери, которая перестала принимать лекарства от эпилепсии.

По мнению истцов, ChatGPT фактически давал незаконные медицинские рекомендации, поощрял женщину скрывать свои действия от врачей и предложил опасный план постепенного отказа от жизненно необходимых препаратов. Родители утверждают, что это привело к её смерти.

Официальной причиной смерти стала внезапная смерть при эпилепсии (SUDEP) — явление, часто наступающее после тяжелого приступа. Однако анализ переписки в телефоне покойной показал, что перед этим она резко уменьшила дозу и полностью прекратила прием ламотриджина в соответствии с прямыми инструкциями искусственного интеллекта.

Бовен Вань переехала из Китая в США и работала инженером-программистом в Amazon. У нее была тяжелая форма эпилепсии, и она принимала лекарства. Однако она жаловалась на побочные эффекты, а врачи, мол, не принимали это во внимание. По её словам, из-за лекарств её речь становилась неестественно отрывистой, а мышление — заторможенным.

Впоследствии женщина узнала, что попала под волну сокращений в Amazon. Она боялась потерять визу и стремилась найти новую работу. Чтобы как можно лучше проявить себя на собеседованиях, Бовен Вань начала думать об отказе от лекарств и обратилась к ChatGPT — тот одобрил её намерение самостоятельно снизить дозу препарата с 400 мг до 0 мг всего за несколько недель.

Чат-бот не только прописал схему снижения дозировки, но и активно подрывал доверие к врачам. Когда Вань выразила сомнения, система заверила её, что рекомендации врачей якобы продиктованы страхом рисков, а не заботой о её благополучии, и похвалила пациентку за решение действовать тайно.

Согласно материалам расследования, девушка не менее 158 раз выражала беспокойство по поводу ухудшения состояния. Впрочем, опасные приступы, потерю сознания и ощущение давления в голове алгоритм интерпретировал как положительные явления — якобы мозг «переходит в режим низкого энергопотребления» или «работает над самовосстановлением». Тело женщины нашли в её постели через несколько дней после последнего сообщения, отправленного алгоритму.

Представитель OpenAI Дрю Пусатери назвал инцидент трагическим и отметил, что в диалогах использовалась модель GPT-4o, которую компания удалила из публичного доступа сразу после инцидента. В компании заявили, что более новые разработки более строго оценивают риски для жизни.

Источник: The New York Times.

В России женщину оштрафовали за фейковое фото медведя, созданное ChatGPT — Reuters.

ChatGPT ввёл блокировку чатов с помощью четырёхзначного PIN-кода — Engadget.

OpenAI запустила отдельную версию ChatGPT для подростков.

Читай нас в