Изображения, вероятно, использовались для рекламы эссе «Emprises, les impasses d’une success story» («Принудительный контроль: тупики истории успеха»), написанного французской философом и психоаналитиком Сабин Прохорис. Автор ставит под сомнение понятие «emprise» (французский термин, означающий психологический контроль одного человека над другим) и даже ставит под сомнение тот факт, что Жизель Пелико является жертвой. Прохорис, известная своей критикой движения #MeToo, заявила, что не принимала решения о рассылке этих изображений.

Адвокаты Пелико назвали этот инцидент очередным нападением на неё. Сама 73-летняя женщина сообщила французскому телеканалу BFM TV, что подаст в суд на издательство и автора.

«Сегодня я снова чувствую себя униженной, выставленной на всеобщее обозрение и оскорбленной. Я боролась за то, чтобы вернуть себе достоинство и свободу. Я никому не позволю их у меня отнять», — сказала она.

В издательстве Tinbad заявили, что не будут допечатывать тираж книги, а Сабин Прохорис больше не будет заниматься её продвижением. Этот случай там назвали «неудачным коммуникационным шагом, не соответствующим содержанию книги».

Издательство принесло извинения Жизель Пелико и Сабин Прохорис, подчеркнув, что представителям прессы «не направлялись никакие изображения изнасилования или видео порнографического характера».

Книга больше не доступна на сайте издательства. По данным Tinbad, в обращении остаётся около 280 экземпляров.

Жизель Пелико стала известна во всём мире благодаря борьбе против сексуального насилия — после судебного процесса, получившего название «дело Мазана» (по названию городка на юго-востоке Франции, где проживала супружеская пара). В период с 2011 по 2020 год её тогдашний муж давал ей психоактивные вещества, насиловал её, а также привлекал через интернет десятки других мужчин, чтобы они насиловали её, пока она находилась в бессознательном состоянии.

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72-летнему Доминику Пелико суд назначил 20 лет лишения свободы, а примерно 50 других мужчин, признанных виновными в участии в насилии, получили от 5 до 13 лет тюрьмы.

По меньшей мере 15 мужчин, признанных виновными в изнасиловании Жизель Пелико, подали апелляции на приговоры суда.