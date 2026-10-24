Французское движение «жёлтых жилетов» призвало провести 31 октября общенациональные акции протеста против того, что оно называет «авторитарным курсом» правительства. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на телеканал BFMTV.

Акции у парламента и мэрий

Движение планирует провести митинги и сидячие протесты у здания Национального собрания в Париже, а также у мэрий по всей Франции. В заявлении отмечается, что целью мобилизации является защита гражданских свобод.

«Жёлтые жилеты» заявили, что в стране существует недовольство, которое, по их мнению, не слышат. Они обвинили правительство в пренебрежении, нежелании прислушиваться, лжи и репрессиях.

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Запреты демонстраций

Представители движения также заявили, что гражданские свободы находятся под угрозой, и раскритиковали действия исполнительной власти, назвав её курс всё более авторитарным. Призыв к новым протестам прозвучал после того, как французские власти запретили несколько демонстраций по всей стране.

По данным источника, запреты ввели после волны насилия и мародёрства, которая потрясла Францию неделей ранее. Также в субботу на улицах Парижа и других крупных городов ожидались тысячи людей для протестов против роста стоимости жизни и ненадлежащих условий преподавания.

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