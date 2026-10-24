«Жёлтые жилеты» во Франции призвали к протестам 31 октября — Anadolu Agency
Французское движение «жёлтых жилетов» призвало провести 31 октября общенациональные акции протеста против того, что оно называет «авторитарным курсом» правительства. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на телеканал BFMTV.
Акции у парламента и мэрий
Движение планирует провести митинги и сидячие протесты у здания Национального собрания в Париже, а также у мэрий по всей Франции. В заявлении отмечается, что целью мобилизации является защита гражданских свобод.
«Жёлтые жилеты» заявили, что в стране существует недовольство, которое, по их мнению, не слышат. Они обвинили правительство в пренебрежении, нежелании прислушиваться, лжи и репрессиях.
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Запреты демонстраций
Представители движения также заявили, что гражданские свободы находятся под угрозой, и раскритиковали действия исполнительной власти, назвав её курс всё более авторитарным. Призыв к новым протестам прозвучал после того, как французские власти запретили несколько демонстраций по всей стране.
По данным источника, запреты ввели после волны насилия и мародёрства, которая потрясла Францию неделей ранее. Также в субботу на улицах Парижа и других крупных городов ожидались тысячи людей для протестов против роста стоимости жизни и ненадлежащих условий преподавания.