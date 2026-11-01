В Польше Конституционный трибунал может в течение нескольких недель возобновить рассмотрение дел по существу. Об этом в эфире TVP Info заявил министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек, сообщает RMF24.

Первые слушания ожидаются через несколько недель

В пятницу судья Анна Корвин-Пйотровская приняла руководство Конституционным трибуналом и отстранила от исполнения обязанностей его прежнего главу Богдана Свенчковского. По словам Журека, в течение нескольких недель могут состояться первые слушания и рассмотрение первых дел по существу.

Министр отметил, что речь идет, в частности, о жалобах граждан, которые, по его оценке, длительное время оставались нерассмотренными. Он также назвал подготовку бюджета на следующий год одной из неотложных задач нового руководства трибунала и положительно оценил созыв Общего собрания судей Конституционного трибунала.

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Заявления об иммунитетах и визите президента

Журек заявил, что хочет как можно более скорого рассмотрения поданных в пятницу ходатайств о лишении иммунитета лиц из отстраненного руководства трибунала. В частности, он обвинил Свенчковского в том, что тот якобы считает себя неподсудным на общих основаниях. Это позиция министра, а не факт, установленный судом.

Отдельно глава польского Минюста резко раскритиковал ночной визит президента Кароля Навроцкого в здание Конституционного трибунала в Варшаве. По данным RMF24, президент прервал поездку в Сенегал, вернулся в столицу, провел консультации с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским, а затем прибыл в здание трибунала на аллее Шуха.

Журек заявил, что рассматривает вход президента в здание в категориях уголовного права и считает, что прокуратура должна отреагировать на действия лиц, сопровождавших Навроцкого. На фоне ситуации в трибунале на сайте Верховного суда Польши опубликовали распоряжение о созыве внеочередного Общего собрания судей на 3 ноября. Участники должны обсудить угрозы конституционному порядку, независимости судебной власти и функционированию конституционных органов государства.

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