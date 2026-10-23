Журналист Fox News раскритиковал заявления Виткоффа о гуманизме Путина

Ведущий американского телеканала Fox News Брайан Килмид резко раскритиковал специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа за комплименты в адрес российского диктатора Владимира Путина. Американский представитель назвал главу Кремля «гуманистом» и выразил ему своё уважение во время встречи в Санкт-Петербурге.

Ведущий Fox News опубликовал видео, в котором выразил возмущение характеристикой, которую Стив Виткофф дал Владимиру Путину.

По мнению журналиста, подобные комплименты свидетельствуют о наивности американского представителя, а россияне могли воспринять его слова с насмешкой.

«Россияне, наверное, просто животы надрывали от смеха», — заявил Килмид, комментируя высказывания спецпосланника Дональда Трампа.

Журналист подчеркнул, что называть Путина гуманистом неуместно, учитывая преследование политических оппонентов и журналистов в России. Он также призвал зрителей не использовать подобные характеристики в отношении российского лидера.

«Такие слова только выставляют вас наивными. Гуманист? Этот человек убивает своих оппонентов, арестовывает журналистов... Дамы и господа, все, кто меня слушает: если вы увидите Владимира Путина, не называйте его гуманистом», — продолжил ведущий.

Поводом для критики стало заявление Стива Виткоффа во время беседы с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Спецпосланник Дональда Трампа заявил, что российский президент также заслуживает характеристики «гуманист».

Обращаясь к главе Кремля, Виткофф напомнил, что Путин неоднократно называл американского президента Дональда Трампа гуманистом. После этого представитель администрации США применил аналогичное определение к самому российскому лидеру.

«Вы так много говорите о моем президенте, президенте Трампе, называя его гуманистом, — сказал Виткофф Путину. — Вы тоже гуманист, господин президент, и я выражаю вам свое уважение».

Именно эти слова возмутили Брайана Килмида. Журналист усомнился в уместности подобных комплиментов в адрес российского президента и подчеркнул, что такая риторика выставляет американского спецпосланника наивным.

Килмид обратил внимание на действия российских властей в отношении политических оппонентов и журналистов, которые, по его мнению, противоречат характеристике, которую Виткофф дал Путину.

Отдельно ведущий Fox News предположил, что высказывания представителя администрации Трампа могли вызвать смех в России. Именно этой реакцией он проиллюстрировал своё отношение к словам американского спецпосланника, подчеркнув неуместность называть главу Кремля гуманистом.

Об этом сообщил Килмид в социальной сети X.

В Санкт-Петербурге состоялись переговоры между российским диктатором Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом, которые длились почти три часа. В ходе встречи американский посланник проинформировал российскую сторону о результатах предварительных консультаций, состоявшихся в Осло.

Вице-президент США Джей Ди Венс согласился со специальным представителем президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом, который назвал российского правителя Владимира Путина «гуманистом».

Ирландский фотокорреспондент и документалист Кейлан Робертсон, комментируя последствия масштабной российской атаки на Киев, иронично назвал удары по гражданским объектам «гуманитарной помощью» со стороны РФ со ссылкой на заявления команды президента США Дональда Трампа. Об этом журналист заявил во время пребывания на территории разрушенного гипермаркета «Эпицентр».

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