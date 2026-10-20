В США журналистка Кристиан Аманпур объявила, что покидает CNN после 43 лет работы в телекомпании. Ей 68 лет, а к CNN она присоединилась в 1983 году в качестве ассистентки.

Аманпур сообщила, что приняла это решение после нескольких месяцев раздумий и бессонных ночей. Причины своего ухода она не назвала, сообщает Deutsche Welle.

Завершение ежедневного шоу

Журналистка заявила, что ее ежедневная программа на CNN и PBS завершится в конце года. В то же время она договорилась с CNN о переходном периоде: программа Amanpour будет выходить раз в неделю до июня.

В видеообращении Аманпур подчеркнула, что всегда была независимой и намерена оставаться такой в дальнейшем. По ее словам, это особенно важно в условиях беспрецедентного политического и финансового давления, а также растущих опасностей для журналистов, работающих в полевых условиях.

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Карьера в международной журналистике

Аманпур родилась в Лондоне в семье иранца и британки. Широкую известность она получила благодаря репортажам из зон военных конфликтов в 1990-х годах, в частности во время войны в Персидском заливе и войны в Боснии.

Она освещала события в Ираке, Афганистане, Пакистане, Сомали, Руанде и на Балканах, а также брала интервью у мировых лидеров. Журналистка заявила, что рассчитывает на новые интересные проекты и будет и дальше поддерживать традицию независимой журналистики CNN.

Генеральный директор CNN Марк Томпсон во внутреннем обращении назвал ее 43 года работы необыкновенными годами выдающейся журналистики, преданности и дружбы.

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