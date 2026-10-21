Зять Трампа вновь просил Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России — Axios

В ходе переговоров в Осло зять президента США Джаред Кушнер, присоединившийся к встрече в формате видеоконференции, вновь призвал Украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Axios.

«Кушнер присоединился к встрече удаленно и вновь настаивал на требовании Трампа, чтобы Украина прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам», — сообщил осведомленный источник.

Собеседник Axios также добавил, что «Джаред был очень прямолинеен» во время разговора.

Также известно, что после встречи президент Владимир Зеленский заявил, что готов прекратить удары по российским НПЗ, если Москва предпримет ответные шаги.

Axios также сообщило, что в Вашингтоне надеются на готовность РФ к компромиссу в переговорах с Украиной, поскольку Дональд Трамп согласился снять санкции на продажу российского дизельного топлива и предпринял другие шаги, которые положительно восприняли в Москве.

В целом анонимный американский чиновник сообщил, что Украина на переговорах в Осло «выдвинула новые идеи и предложения, которые подробно обсудили».

По его словам, стороны достигли «существенного прогресса» и теперь имеют высокий уровень согласованности на рабочем уровне относительно дальнейших шагов.

Источник: Axios

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

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