Звезда Victoria’s Secret Адриана Лима появилась на вечеринке в Нью-Йорке

Бразильская супермодель Адриана Лима, которую считают одной из самых известных «ангелов» Victoria’s Secret, вновь появилась на светском мероприятии. Знаменитость попала в объективы папарацци по дороге на вечеринку в Нью-Йорке.

Модель пригласили на празднование торжественного открытия бренда Oner NYC, которое состоялось в районе Сохо. Поскольку компания специализируется на спортивной одежде, Лима выбрала соответствующий наряд.

Для выхода в свет 45-летняя супермодель надела брюки и топ насыщенного оттенка марсала. Образ она дополнила черным кожаным плащом классического кроя, элегантными туфлями-лодочками и лаконичным клатчем из мягкой кожи.

Недавно Адриана Лима также посетила церемонию CFDA Fashion Awards 2026, которая состоялась в Нью-Йорке, в Американском музее естественной истории.

Для появления на красной дорожке модель выбрала женственный образ, сделав акцент на силуэте. Она появилась в молочном макси-платье от бренда LaQuan Smith с глубоким декольте.

Наряд подчеркнул фигуру знаменитости, а широкий черный пояс акцентировал внимание на ее тонкой талии.

15 октября в Нью-Йорке прошел ежегодный показ бренда нижнего белья Victoria’s Secret. На подиум вышли «легенды» шоу — Адриана Лима и Алессандра Амброзио, а также новые лица.

Напомним, в 2024 году впервые с 2018 года в Нью-Йорке состоялось Victoria’s Secret Fashion Show.

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