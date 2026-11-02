На греческом острове Родос сильные ливни вызвали внезапные наводнения: вода затопила дороги, магазины и другие торговые помещения, а стремительные потоки уносили автомобили. Наиболее интенсивные ночные осадки были зафиксированы в восточной части острова, сообщает Interia.

Наиболее сложная ситуация в Архангелосе

Больше всего пострадал район Архангелос, где река вышла из берегов и превратила дороги в бурные потоки. Вода унесла более десятка автомобилей, а магазины и другие торговые помещения были затоплены.

Менее масштабные подтопления также произошли в районе Афанду и деревнях на юге Родоса. Экстренные службы получили сотни вызовов, в том числе по поводу откачки воды. Жители острова и туристы получили предупреждения о резком ухудшении погоды, а местные власти решили закрыть школы.

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Ликвидация последствий непогоды

Гражданская оборона вместе с подразделениями администрации региона Южные Эгейские острова и властями Родоса круглосуточно ликвидирует последствия наводнения. Службы убирают автомобили, унесенные водой, очищают дренажные системы, восстанавливают течение воды в ручьях и ремонтируют поврежденную дорожную инфраструктуру.

Хотя днем интенсивность непогоды снизилась, спасательные службы остаются в состоянии повышенной готовности.

Последствия на Калимносе

Менее масштабные повреждения были также зафиксированы на греческом острове Калимнос. В районе Агиос-Василиос большой камень оторвался от склона и ударил в гараж, повредив припаркованный автомобиль. Мэр Яннис Мастрокукос сообщил, что ниже места падения камня расположена группа домов.

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