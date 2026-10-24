Итальянская финансовая газета MF сообщила, что совместное предприятие итальянской Leonardo и немецкой Rheinmetall получило от армии Италии два контракта на бронетехнику общей стоимостью $4,16 млрд. Об этом со ссылкой на MF сообщает Defense News.

Боевые машины и танки

По данным MF, заказы предусматривают поставку боевых машин A2CS и танков нового поколения MBT. Закупки являются частью более широкой программы модернизации обороны Италии.

Rheinmetall отказалась комментировать эту информацию. Генеральный директор Leonardo Лоренцо Мариани заявил, что не может подтвердить, был ли подписан контракт, поскольку любые сообщения по этому вопросу должны быть согласованы с заказчиками.

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Совместное предприятие

Leonardo и Rheinmetall запустили совместное предприятие с равными долями в 2024 году. Мариани заявил в Риме, что программа со стороны Leonardo готова перейти к производству, а компания вместе с Rheinmetall работает над танковой программой и системой Future Combat System.

Выступая в кулуарах ежегодной встречи поддерживаемого государством Fondo Italiano d’Investimento, Мариани подчеркнул значение танков для модернизации обороны Италии, экспорта и дальнейшего партнерства с Rheinmetall.

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