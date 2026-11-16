Цены на золото 16 ноября снизились до самого низкого уровня с сентября 2025 года на фоне ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. По состоянию на 07:20 по Гринвичу тройская унция золота стоила 3855,06 доллара — на 26,69 доллара, или 0,69%, меньше. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Давление доллара и доходности облигаций

На рынок драгоценных металлов повлияли укрепление доллара США и повышенная доходность американских казначейских облигаций. За месяц золото потеряло 6,91% стоимости. Серебро подешевело на 1,30 доллара, или 2,66%, до 47,43 доллара за унцию, а его месячное падение достигло 16,9%.

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Ожидания решения ФРС

Инвесторы оценивали инфляционные риски и сигналы представителей Федеральной резервной системы относительно возможного дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Несколько должностных лиц ФРС заявили о необходимости дополнительного повышения ставок, а некоторые допускали повышение на 50 базисных пунктов в декабре.

Рыночные котировки указывали на 92-процентную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце и на 8-процентную вероятность повышения на 50 базисных пунктов. Участники рынка также ждали выступления председателя ФРС Кевина Уорша и публикации протокола октябрьского заседания регулятора. Серебро, опустившееся до минимума примерно за год, также находилось под давлением из-за более слабых ожиданий спроса, связанных с сокращением потребления в ювелирной отрасли и солнечных элементах.

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