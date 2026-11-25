Инвесторы массово распродают финансовые активы на фоне опасений по поводу инфляции в США, торговой напряжённости и ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Дополнительное давление на рынки оказали ожидания повышения процентных ставок и сомнения относительно будущей доходности инвестиций в искусственный интеллект. На этом фоне резко упали цены на золото, серебро и биткоин.

Золото и серебро опустились до минимума за 15 месяцев

В среду, 25 ноября, спотовая цена на золото упала на 3% — до $3445,89 за тройскую унцию. Это самый низкий показатель с августа 2025 года. Впервые с сентября прошлого года драгоценный металл опустился ниже $3500.

Серебро подешевело ещё сильнее — на 5,4%, до $38,65 за унцию. Это также минимум с августа 2025 года. Падение коснулось и других драгоценных металлов: платина потеряла 4,1% стоимости, опустившись до $1224,13 за унцию, а палладий подешевел на 3,2% — до $826. Его цена опустилась до самого низкого уровня с 2017 года.

По данным Reuters, золото потеряло около 37% стоимости по сравнению с историческим максимумом, установленным в начале 2026 года.

Биткоин вновь опустился ниже $60 тыс.

Негативная тенденция охватила и рынок криптовалют. В среду биткоин опускался до $57,5 тыс., не удержавшись выше психологической отметки в $60 тыс. Это произошло после кратковременного восстановления до $64,5 тыс. 23 ноября.

Дополнительное давление создает отток денег из американских биржевых фондов, инвестирующих в биткоин. По данным CoinDesk, по состоянию на 24 ноября чистый отток из таких фондов за месяц достиг $4,71 млрд. Только за одну торговую сессию инвесторы вывели около $570 млн. Ноябрь уже стал худшим месяцем по этому показателю с момента запуска американских спотовых фондов на биткоин.

Американские биржи также пошли вниз

Одним из самых заметных эпицентров падения стал технологический сектор США. Во время торгов в среду индекс Nasdaq Composite терял около 4%, а акции производителя чипов Nvidia подешевели на 8,7%.

Инвесторы всё больше сомневаются, смогут ли технологические гиганты окупить огромные средства, вложенные в развитие искусственного интеллекта. Особое беспокойство вызывают расходы на строительство центров обработки данных, закупку оборудования и разработку новых моделей.

Опасения относительно окупаемости этих инвестиций усугубляют общую неопределенность на фондовых рынках. Продажи акций технологических компаний дополнительно оказывают давление на криптовалюты и драгоценные металлы.

Инфляция в США усилила давление на рынки

Одним из главных факторов падения стали новые данные об инфляции в США. В октябре индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), по которому Федеральная резервная система (ФРС) оценивает инфляционные тенденции, вырос на 0,3% за месяц. В годовом исчислении показатель ускорился до 3,8% против 3,6% в сентябре.

Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и энергоносители, составила 3,3% в годовом исчислении. Месяцем ранее она равнялась 3,1%.

Такие показатели усилили ожидания, что американский центральный банк может вновь повысить процентную ставку уже в декабре. Рынки закладывали в цены повышение на 0,25 процентного пункта.

Более высокая доходность государственных облигаций и других финансовых инструментов делает золото менее привлекательным для инвесторов, ведь драгоценный металл не приносит процентного дохода. Более дорогие заимствования также могут сдерживать спрос на рисковые активы, в частности криптовалюты.

Нефть сначала дешевела, а затем подорожала

В отличие от золота и серебра, нефтяные котировки в течение дня меняли направление. Во время утренних торгов 25 ноября фьючерсы на Brent теряли 1,6% и стоили $89,93 за баррель. Американская WTI подешевела на 1,9% — до $80,53.

На рынок давили опасения избытка предложения нефти в мире в 2027 году. Инвесторы также следили за предстоящими решениями ОПЕК+ относительно объемов добычи.

Впоследствии ситуация изменилась. После сообщений об атаке йеменских хуситов на саудовский нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura цены начали расти. По данным Reuters, цена нефти марки Brent поднялась до $93,20 за баррель, а WTI – до $83,01. Опасения относительно перебоев с поставками нефти из Ближнего Востока вновь усилили спрос на сырье.

Почему инвесторы продают даже защитные активы

Золото традиционно считается безопасным активом, к которому инвесторы обращаются в периоды экономической и геополитической нестабильности. Однако масштабные финансовые потрясения могут вынуждать участников рынка продавать даже драгоценные металлы, чтобы получить наличные, покрыть убытки по другим вложениям или выполнить требования по обеспечению биржевых сделок.

Биткойн в этой ситуации ведет себя скорее как рискованная инвестиция, чем как цифровой аналог золота. Его падение совпадает с оттоком средств из биржевых фондов и ухудшением настроений на фондовых площадках.

Нынешняя ситуация на рынках связана сразу с несколькими факторами: устойчивой инфляцией в США, ожиданиями ужесточения политики ФРС, торговой неопределённостью и сомнениями относительно доходности масштабных инвестиций в искусственный интеллект.

Об этом сообщается со ссылкой на Reuters.

Цена на золото в Украине выросла: сколько стоит грамм металла по состоянию на 24 ноября.

Читай нас в