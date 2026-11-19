Первая трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина стала ещё одним свидетельством трансформации мирового порядка и завершения периода доминирования Соединённых Штатов. В то же время новая система международных отношений может оказаться менее предсказуемой и стабильной, ведь противоречивые интересы трех лидеров затрудняют достижение общих договоренностей.

По оценке издания, встреча трех лидеров 19 ноября в китайском Шэньчжэне продемонстрировала изменения в глобальном балансе сил. США, Китай и Россия все активнее пытаются определять собственные сферы влияния, однако имеют разные представления о будущем международном порядке.

Как отмечает WSJ, Трампа, Путина и Си Цзиньпина разделяют конкурирующие амбиции и противоречивые геополитические интересы. В то же время, по оценке газеты, их объединяет стремление действовать с минимальными внешними ограничениями в регионах, которые они считают сферами своих интересов.

В частности, Путин стремится к тому, чтобы Вашингтон не препятствовал реализации российских планов в отношении Украины. Москва пытается добиться договоренностей, которые позволили бы ей укрепить собственные позиции и ослабить западное влияние на ход войны.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы США признали претензии Пекина на Тайвань. Китайские власти считают остров частью своей территории, тогда как Вашингтон продолжает поддерживать неофициальные отношения с Тайбэем и оказывать ему оборонную помощь.

Трамп же сделал ослабление китайского и российского влияния в Западном полушарии одним из приоритетов своей внешней политики. Такой подход получил название «доктрина Донро» — переосмысление доктрины Монро, направленное на восстановление доминирования США в регионе.

Несмотря на проведение исторического саммита, журналисты не увидели существенных признаков возможного прорыва в ключевых вопросах переговоров. Речь идет прежде всего о войне России против Украины, конфликте вокруг Ирана и контроле над ядерным оружием.

В то же время, по мнению издания, для участников важным политическим результатом стала сама встреча. Впервые лидеры трех государств собрались за одним столом в таком формате, продемонстрировав рост роли прямых договоренностей между великими державами.

При этом совместное участие в переговорах не означает формирования союза между Вашингтоном, Москвой и Пекином. Их стратегические интересы остаются противоречивыми, а вопрос будущей международной безопасности — открытым.

Об этом сообщается со ссылкой на The Wall Street Journal.

Трамп начал переговоры с Си Цзиньпином и сделал заявление по поводу войны в Украине — Reuters.

Президент Си предостерег США от ошибок в отношении Тайваня — Anadolu Agency

Видео: Трамп впервые публично назвал Путина другом и опоздал на встречу с Си Цзиньпином.

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