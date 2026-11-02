В США актёр Энди Гарсиа, композитор Дэвид Фостер, певец и автор песен Пол Анка, драматург Дэвид Мэмет и кантри-исполнительница Барбара Мандрелл были объявлены лауреатами Kennedy Center Honors 2026 года. Как сообщает Rolling Stone, 49-й список награждённых представили совет попечителей Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и президент Дональд Трамп.

Церемония в Вашингтоне

Премия Kennedy Center Honors вручается за жизненные достижения в музыке, танце, театре, опере, кино и на телевидении. Торжественная церемония в честь лауреатов запланирована на 7 декабря на арене Capital One Arena в Вашингтоне. Трамп заявил, что отмеченные в этом году деятели искусства своей многолетней работой повлияли на американскую культуру и вдохновили несколько поколений зрителей.

Карьеры лауреатов

Гарсиа отмечен за работу актёра и режиссёра, а также за достижения в музыкальном продюсировании. Он был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» за роль Винсента Корлеоне в фильме «Крёстный отец III». В этом году на Каннском кинофестивале состоялась премьера его фильма Diamond, который Гарсиа написал, срежиссировал и в котором сыграл главную роль.

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У Фостера 16 премий «Грэмми», одна «Эмми» и один «Золотой глобус», кроме того, он трижды номинировался на «Оскар». Среди исполнителей, с которыми он сотрудничал, — Уитни Хьюстон, Майкл Джексон, Мадонна, Андреа Бочелли и Барбра Стрейзанд.

Анка получил первый хит в 15 лет с песней Diana 1957 года, написал My Way для Фрэнка Синатры и тему для The Tonight Show With Johnny Carson. Мэмет получил Пулитцеровскую премию 1984 года за пьесу Glengarry Glen Ross. Мандрелл дважды становилась артисткой года по версии Country Music Association и была включена в Зал славы кантри-музыки.

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