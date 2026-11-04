Актриса Дженна Ортега рассказала, почему отказалась смотреть свои фильмы

Американская актриса Дженна Ортега, известная по сериалу «Венсдей», рассказала, что не пересматривает фильмы со своим участием, не читает рецензий и не следит за кассовыми сборами. В последнее время она также стала реже пользоваться социальными сетями из-за большого количества контента, созданного искусственным интеллектом.

По словам Ортеги, она сознательно избегает отзывов о своих работах, поскольку опасается их негативного влияния на психологическое состояние. Актриса также не проверяет показатели кассовых сборов, даже когда её команда присылает ей соответствующую информацию.

«Это могло бы довести меня до своего рода психоза», — объяснила она своё нежелание читать рецензии.

В то же время актриса не хочет оценивать успех своих проектов исключительно по финансовым показателям.

«Я не хочу, чтобы всё сводилось к цифрам», — отметила Ортега.

Раньше она пользовалась социальными сетями, чтобы узнавать, как зрители воспринимают её фильмы и насколько активно их обсуждают. Однако теперь всё меньше времени проводит на этих платформах.

«Значительная часть того, что сейчас можно увидеть в соцсетях, — это просто мусор, созданный искусственным интеллектом», — заявила актриса.

Она также считает, что люди уделяют слишком много внимания собственному имиджу в интернете.

Ортега вспомнила, как недавно сломала телефон и решила несколько дней его не ремонтировать. По её словам, отсутствие постоянного доступа к социальным сетям оказалось приятным опытом.

«Если мне нужно было куда-то добраться, например на тренировку, я смотрела карту на компьютере и запоминала улицы. Если кому-то нужно было меня найти, я говорила: «Я буду в этом кафе в такое-то время». И это давало невероятное ощущение свободы», — рассказала она.

Источник: Variety.

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