Отца Меган Маркл освободили под залог по делу о детской порнографии
Томас Маркл-старший, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, был освобожден под залог после задержания в рамках уголовного дела. Об этом сообщают СМИ.
«Его охранников заметили во время патрулирования дома престарелых Maravida Senior Living в Лейкленде, штат Флорида, после того, как Томаса Маркла-старшего освободили под залог после ареста по делу о хранении детской порнографии», — говорится в сообщении.
Издание Page Six добавляет, что Томаса Маркла-старшего не видели с тех пор, как его вернули в дом престарелых, где он сейчас проживает.
Ранее отца Меган Маркл задержали во Флориде по делу об изображениях насилия над детьми.
Меган Маркл попрощалась с отцом после ампутации ноги.
Напомним, отец Меган Маркл отверг обвинения сына в хранении запрещенных материалов.
Меган Маркл заявила, что глубоко опечалена обвинениями в адрес своего отца Томаса Маркла.