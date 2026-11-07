Отца Меган Маркл освободили под залог по делу о детской порнографии

Томас Маркл-старший, отец герцогини Сассекской Меган Маркл, был освобожден под залог после задержания в рамках уголовного дела. Об этом сообщают СМИ.

«Его охранников заметили во время патрулирования дома престарелых Maravida Senior Living в Лейкленде, штат Флорида, после того, как Томаса Маркла-старшего освободили под залог после ареста по делу о хранении детской порнографии», — говорится в сообщении.

Издание Page Six добавляет, что Томаса Маркла-старшего не видели с тех пор, как его вернули в дом престарелых, где он сейчас проживает.

Ранее отца Меган Маркл задержали во Флориде по делу об изображениях насилия над детьми.

Меган Маркл попрощалась с отцом после ампутации ноги.

Напомним, отец Меган Маркл отверг обвинения сына в хранении запрещенных материалов.

Меган Маркл заявила, что глубоко опечалена обвинениями в адрес своего отца Томаса Маркла.

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