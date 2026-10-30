Южнокорейская группа Blackpink стала первой женской K-pop-группой, удостоенной ордена культурных заслуг Окгван. Награду вручили в Сеуле во время 17-й церемонии Korea Popular Culture and Arts Awards.

Государственное признание

Церемонию организовало Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи. По данным Korea Herald, эта награда является высшим правительственным признанием культурных достижений в стране.

Участницы Blackpink через свой лейбл поблагодарили всех, кто их поддерживал, в частности поклонников. Они также заявили, что и дальше будут стремиться утешать и трогать слушателей своей музыкой.

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Рекорды группы

Blackpink существует десять лет и за это время установила ряд рекордов. Второй студийный альбом группы Born Pink стал первым альбомом артистки из Азии, который одновременно возглавил Billboard 200 и британский Official Albums Chart.

YouTube-канал Blackpink первым среди музыкантов набрал 100 миллионов подписчиков. Третий мини-альбом Deadline установил рекорд продаж за первую неделю среди женских K-pop-групп — 1,77 миллиона экземпляров.

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