Дочь Кейт Бекинсейл впервые за четыре года появилась на красной дорожке

27-летняя Лили Мо Шин, дочь актёров Кейт Бекинсейл и Майкла Шина, впервые за четыре года появилась на красной дорожке. Девушка, которая продолжает актерскую карьеру своих родителей, посетила премьеру новой экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства» в Лос-Анджелесе.

Для выхода в свет актриса выбрала молочное шелковое платье-бюстье с открытыми плечами и приталенным лифом. Завышенная линия талии напоминала о моде эпохи Регентства, благодаря чему образ гармонично дополнил атмосферу экранизации произведения Джейн Остин.

Образ Лили дополнили чёрные туфли Maison Margiela Tabi с характерным разделенным носком, небольшие серьги-кольца и золотой браслет. Актриса собрала волосы в пучок, а в макияже сделала акцент на глазах.

Этот выход стал первым появлением Лили Мо на красной дорожке за четыре года.

Лили пошла по стопам своих знаменитых родителей и строит актерскую карьеру. Она уже снималась вместе с матерью в фильмах «Другой мир: Эволюция» и «Все в порядке», а также сыграла в фильме «Невыносимое бремя огромного таланта» вместе с Николасом Кейджем и Педро Паскалем.

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