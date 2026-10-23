Инди-дуэт Dead Man’s Bones, в состав которого входят актер Райан Гослинг и музыкант Зак Шилдс, объявил о возвращении с новой музыкой. Релиз должен выйти 27 октября, сообщает Rolling Stone.

Анонс в социальных сетях

Партнерша Гослинга Ева Мендес накануне намекала в социальных сетях на новую музыку Dead Man’s Bones. В видео с хэллоуинской музыкой и детскими голосами сообщили, что новая музыка выйдет 27 октября.

Дебютный одноименный альбом Dead Man’s Bones вышел в 2009 году. Он был создан в сотрудничестве с детским хором консерватории Silverlake. После выхода пластинки и непродолжительного тура дуэт прекратил активность.

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Детский хор в музыке дуэта

В 2009 году Rolling Stone описывал звучание группы как сочетание Arcade Fire, Тома Уэйтса, персонажей «Улицы Сезам» и мюзикла Курта Вайля. Среди источников вдохновения Dead Man’s Bones издание называло аттракцион Haunted Mansion от Disney и альбом Innocence and Despair проекта Langley Schools Music Project.

Шилдс ранее рассказывал, что сначала все вокальные партии писали для детского хора. Однако во время подготовки материала он и Гослинг начали петь сами и решили сделать проект дуэтом с участием хора. В 2021 году певица Cat Power записала кавер на композицию Dead Man’s Bones Pa Pa Power.

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