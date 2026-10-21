Лидер K-pop-группы Twice Чжихё 21 октября объявила об уходе из южнокорейского агентства JYP Entertainment после 21 года в компании. 29-летняя певица, настоящее имя которой Пак Чи Хё, также сообщила о создании собственного агентства Emithaus, сообщает Channel NewsAsia.

Завершение работы с JYP

В публикации в Instagram Чжихё отметила, что завершает свой путь с JYP, начавшийся еще в детстве. По ее словам, за эти годы были как хорошие, так и сложные дни, однако весь этот опыт сформировал ее как человека. Певица поблагодарила сотрудников агентства за поддержку и помощь в профессиональном росте.

Она объяснила, что независимость для нее означает не подведение итогов прошлого, а выбор того, как жить и работать дальше. Чжихё добавила, что в новых условиях будет принимать решения с большей внимательностью и ответственностью.

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Деятельность в Twice

Чжихё подчеркнула, что ее уход из JYP Entertainment не означает расставания с Twice. Она назвала группу незаменимой и важной частью своей жизни и выразила надежду в дальнейшем выступать на одной сцене с другими участницами.

Певица присоединилась к JYP Entertainment в восьмилетнем возрасте и около десяти лет была стажеркой до дебюта Twice в 2015 году. Ее решение стало очередным подобным шагом среди участниц группы: Чонён перешла в Varo Entertainment, где планирует развивать актерскую карьеру, а Чэён работает над проектом Lil Fantasy.

Статус индивидуальных контрактов остальных шести участниц Twice — Наён, Момо, Саны, Мины, Дахён и Цзыюй — пока не раскрыт.

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