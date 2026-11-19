Певица Рианна стала лицом новой рекламной кампании Dior Lady Dior 2027. В одном из роликов 38-летняя артистка появилась обнажённой, прикрыв тело культовой сумкой бренда, и нежно держала на руках свою дочь Роки Айриш.

27-секундное видео начинается с крупных планов лиц матери и ребенка. Затем камера отдаляется, демонстрируя образ Рианны: её обнажённое тело прикрывает чёрная стеганая сумка Lady Dior с золотистой фурнитурой.

Помимо видео, рекламная кампания включает серию фотографий певицы с дочерью. На одном из снимков они позируют в одинаковых чёрных кожаных куртках, на другом — Рианна нежно целует малышку.

Для фотосессии артистка также выбрала розовую сумку Dior. Кадры со съемок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Напомним, Рианна накопила 170 неизданных песен за годы музыкальной паузы.

Рианна призналась, о каких ошибках прошлого она сожалеет.

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