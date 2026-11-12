Кейт Миддлтон посетила больницу в элегантном наряде из серого твида и бордового цвета
11 ноября принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила больницу Chase Community Hospital в городе Бордон. Для выхода из больницы супруга принца Уильяма выбрала элегантный наряд из серого твида с акцентами оттенка бордо.
44-летняя принцесса выбрала для этого случая наряд в одном из своих любимых цветовых сочетаний: сером и бордовом.
Её Высочество надела твидовый костюм от Bella Freud. Стоит он примерно 1700 долларов.
Ранее Кейт Миддлтон появилась на публике в образе в стиле «деревенский шик».
Напомним, Кейт Миддлтон неожиданно продавала билеты на Уимблдон.
Ранее принц Уильям впервые прокомментировал состояние здоровья Кейт Миддлтон после рака.
Принцесса Кейт во время визита в Шотландию представила пальто собственного дизайна.