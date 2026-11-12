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Новости Знаменитости

Кейт Миддлтон посетила больницу в элегантном наряде из серого твида и бордового цвета

UA NEWS 12 Ноября 2026 09:49
Кейт Миддлтон посетила больницу в элегантном наряде из серого твида и бордового цвета

11 ноября принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила больницу Chase Community Hospital в городе Бордон. Для выхода из больницы супруга принца Уильяма выбрала элегантный наряд из серого твида с акцентами оттенка бордо.

 

44-летняя принцесса выбрала для этого случая наряд в одном из своих любимых цветовых сочетаний: сером и бордовом.

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Её Высочество надела твидовый костюм от Bella Freud. Стоит он примерно 1700 долларов.

Ранее Кейт Миддлтон появилась на публике в образе в стиле «деревенский шик».

Напомним, Кейт Миддлтон неожиданно продавала билеты на Уимблдон.

Ранее принц Уильям впервые прокомментировал состояние здоровья Кейт Миддлтон после рака.

Принцесса Кейт во время визита в Шотландию представила пальто собственного дизайна.

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