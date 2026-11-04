Ким Кардашьян примерила колье Элизабет Тейлор стоимостью более 6 млн долларов

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян появилась на фотосессии в Риме с легендарным изумрудным колье, которое ранее принадлежало актрисе Элизабет Тейлор. Стоимость украшения превышает 6,1 млн долларов — его приобрел ювелирный бренд Bulgari на аукционе.

Кардашьян посетила бутик Bulgari, где ей разрешили примерить драгоценность и провести фотосессию. Для выхода она выбрала белое облегающее платье от Christian Cowan с глубоким декольте и дополнила образ бриллиантовыми серьгами.

Возможность примерить историческое украшение организовал стилист звезды Лоу Роуч. По данным издания, колье временно предоставили Ким по случаю ее 46-летия.

У украшения есть особая история. В 1962 году актриса получила его в подарок на 30-летие от своего мужа Ричарда Бертона. Центральный элемент колье — колумбийский изумруд весом 23,46 карата, окруженный бриллиантами. Впоследствии ювелирное изделие приобрел бренд Bulgari за 6 130 500 долларов.

Кардашьян также поделилась впечатлениями от примерки в соцсетях. Она призналась, что восхищается Элизабет Тейлор, в частности её способностью искренне любить, защищать тех, кто нуждался в поддержке, и оставаться собой.

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