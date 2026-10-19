Легенда футбола Карлос Вальдеррама расстался со своей знаменитой прической

Легендарный футболист Карлос Вальдеррама удивил поклонников кардинальным изменением внешности. Колумбиец избавился от своей знаменитой прически «афро», ставшей его визитной карточкой. Из-за нового образа многие фанаты заявили, что теперь футболиста трудно узнать, а некоторые даже предположили, что фото могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.

«Это, наверное, искусственный интеллект», — начали писать его поклонники в сети.

Легенда футбола шокировал своих болельщиков, сбрив свою знаменитую золотую афро-прическу, которую он носил более трёх десятилетий. Культовая прическа игрока была своеобразным символом Чемпионата мира по футболу 1990 года.

65-летний Карлос Вальдеррама продемонстрировал свой новый образ в видео, опубликованном в социальных сетях. Его партнерша, Эльвира Редондо, создавала ему новую прическу. А известный полузащитник с улыбкой наблюдал, как исчезают его фирменные кудри.

Перед стрижкой бывший капитан сборной Колумбии сообщил о важном дне.

«Друзья мои, сегодня тот самый день», — написал он в сети.

А его возлюбленная пошутила, что теперь его будут называть «лысым Вальдеррамой».

Бывший футболист осмотрел свою только что побритую голову и заявил, что она «выглядит хорошо».

Шокирующее преображение вызвало ажиотаж в социальных сетях, а некоторые поклонники сначала заподозрили, что видео было создано искусственным интеллектом.

Об этом пишет Daily Star.

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