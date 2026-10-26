Меган Маркл попрощалась с отцом после ампутации ноги — People

Меган Маркл, супруга принца Гарри, написала своему отцу Томасу Марклу прощальное письмо после ампутации его ноги в декабре прошлого года. По имеющейся информации, на тот момент герцогиня Сассекская уже знала о возможных противоправных действиях отца, которые в настоящее время расследуют федеральные органы.

После операции по ампутации ноги Меган все-таки связалась со своим отцом после долгих лет молчания — она отправила ему письмо, в котором, как утверждается, говорилось, что она знает о том, что «отец издевался над несовершеннолетними девушками».

В частности, герцогиня Сассекская якобы поручила персоналу больницы доставить письмо к его постели и дать ему специальный бланк для подписи о том, что он получил его и прочитал. В нём Меган якобы заявила, что никогда в жизни не позволит ему встретиться с её детьми — 7-летним Арчи и 5-летней Лилибет. Также в письме она отметила, что это её последнее сообщение Томасу.

Кроме того, по данным издания People, Меган прямо призналась в нем, что знает о преступлениях своего отца, и сообщила о своих подозрениях в отношении несовершеннолетних властям.

Напомним, отец Меган Маркл отверг обвинения сына в хранении запрещённых материалов.

Меган Маркл заявила, что глубоко опечалена обвинениями в адрес своего отца Томаса Маркла.

Меган Маркл рассказала о хобби своей пятилетней дочери Лилибет.

Подруга Меган Маркл показала теплые фото из дома герцогов Сассекских.

Напомним, американская актриса, супруга британского принца Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл 4 августа отметила свой 45-й день рождения и поделилась в соцсетях праздничными фотографиями.

Читай нас в