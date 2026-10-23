Меган Маркл рассказала об отношениях с отцом на фоне скандальных обвинений

Меган Маркл заявила, что глубоко опечалена обвинениями в адрес своего отца Томаса Маркла. Полиция расследует дело о возможном хранении им изображений сексуального насилия над детьми.

Как сообщает The Sun, Томас Маркл, проживающий на Филиппинах, предположительно хранил обширную коллекцию незаконных изображений. Их, по данным издания, обнаружил его сын Томас Маркл-младший, после чего обратился в полицию с заявлением на отца.

Вот что заявила герцогиня Сассекская, когда эта информация стала достоянием общественности.

«Я глубоко опечалена новостями, которые стали известны за последние 24 часа, и мои мысли с теми детьми, которым мог быть нанесён вред. В 2018 году было направлено письмо в столичную полицию и службу охраны членов королевской семьи. Впоследствии это письмо было передано мне.

В нём содержались тревожные и возмутительные обвинения в адрес моего отца, и меня заверили, что они расследуются.

Надеюсь, теперь ясно, что, несмотря на искажение информации некоторыми СМИ на протяжении многих лет, любое дистанцирование от моего отца и мое решение не позволять ему общаться с нашими детьми были продиктованы одной причиной: защитить их. Я верила, что власти поступают так же в отношении других семей.

Хотя масштабы того, что теперь стало известно, ужасают сильнее, чем можно себе представить, я искренне надеюсь, что справедливость восторжествует в полной мере и приоритетом останутся безопасность и защита невинных детей», — сказала Меган Маркл.

Столичная полиция пока не подтвердила, выдавала ли она Меган письмо и что именно было написано в документе.

Между тем Томас Маркл-старший категорически отрицает хранение изображений сексуального характера с участием детей, называя обвинения «мерзкой ложью», пишет express.

Отец Меган заявил, что утверждение его сына, Томаса-младшего, о том, что тот скачал огромное количество изображений с детской порнографией на компьютеры и мобильные телефоны, — «полная чепуха».

В интервью Daily Mail, которое он дал из реабилитационного центра во Флориде, Маркл-старший сказал: «Я в шоке, мне больно и я очень огорчён тем, что мой сын выдвигает против меня эти обвинения. Я никогда не смог бы сделать то, в чём меня обвиняют. Это самое ужасное обвинение, которое только можно выдвинуть против меня. Это полная чепуха. Просто куча лжи. Это отвратительно. Я понятия не имею, почему Том пытается уничтожить меня этой ложью».

Сын мистера Маркла рассказал полиции, что обнаружил «сотни, если не тысячи» изображений с детской сексуальной эксплуатацией в четырёх больших коробках в доме своего отца в городе Себу, сообщает газета.

Об этом сообщает The Sun.

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