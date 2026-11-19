Украинская певица Елена Тополя отремонтировала квартиру в Киеве, поврежденную в результате российского удара по соседнему дому. На ремонт семья потратила около двух миллионов гривен, а к зиме артистка также позаботилась о запасах еды, воды и необходимой техники.

Ремонт в квартире полностью завершили осенью этого года. По словам Тополи, работы затрудняли сильные ветры, из-за которых строителям было трудно восстанавливать фасад дома. Кроме того, во время ремонта в одной из комнат повредили батарею, поэтому певице пришлось решать и эту проблему до наступления холодов.

Ранее артистка сообщала, что общая стоимость восстановления жилья составила около двух миллионов гривен. Из этой суммы 209 тысяч гривен семья получила в качестве государственной компенсации.

Сейчас Тополя вместе с тремя детьми остается в Киеве. По словам певицы, в квартире есть отопление и достаточно электроэнергии, однако семья подготовилась к возможным перебоям с коммунальными услугами.

В частности, они запаслись свечами, теплыми одеялами, одеждой, водой и продуктами длительного хранения. Также у семьи есть инвертор и горелка, которой артистка уже несколько раз пользовалась, чтобы подогреть чай.

О завершении ремонта и подготовке к зиме Елена Тополя рассказала в интервью Blik.ua.

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