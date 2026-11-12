Пэрис Хилтон показала свою трехлетнюю дочь Лондон и назвала её своей копией

Американская светская львица Пэрис Хилтон отпраздновала третий день рождения дочери Лондон, которая родилась 12 ноября 2023 года. По случаю праздника 45-летняя знаменитость опубликовала совместные фото с девочкой и трогательно рассказала о материнстве и любви к детям.

Праздничными снимками Хилтон поделилась в Instagram. Для фотосессии она выбрала черное платье, высокие сапоги и ободок с кошачьими ушками. Ее дочь предстала в образе феи: в ярком платье, с крыльями, блестящими туфлями и волшебной палочкой.

В поздравлении Пэрис призналась, что рождение Лондон открыло для неё новую глубину материнской любви. Знаменитость назвала дочь своей маленькой копией, ангелочком и лучшей подругой.

«Даже не верится, что моей маленькой принцессе уже три года! Быть твоей мамой — это самый большой подарок в мире, и я чувствую себя самой счастливой, наблюдая, как ты растёшь самой милой, самой умной и самой красивой девочкой», — написала Хилтон.

Она также пообещала всегда любить, защищать и поддерживать дочь, пожелав ей никогда не терять своего внутреннего света.

Ранее Пэрис Хилтон ответила на обвинения о возможной болезни маленького сына.

Пэрис Хилтон планирует купить закарпатский курорт.

Также Пэрис Хилтон посетила Львов.

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