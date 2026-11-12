Пэрис Хилтон показала свою трехлетнюю дочь Лондон и назвала её своей копией
Американская светская львица Пэрис Хилтон отпраздновала третий день рождения дочери Лондон, которая родилась 12 ноября 2023 года. По случаю праздника 45-летняя знаменитость опубликовала совместные фото с девочкой и трогательно рассказала о материнстве и любви к детям.
Праздничными снимками Хилтон поделилась в Instagram. Для фотосессии она выбрала черное платье, высокие сапоги и ободок с кошачьими ушками. Ее дочь предстала в образе феи: в ярком платье, с крыльями, блестящими туфлями и волшебной палочкой.
В поздравлении Пэрис призналась, что рождение Лондон открыло для неё новую глубину материнской любви. Знаменитость назвала дочь своей маленькой копией, ангелочком и лучшей подругой.
«Даже не верится, что моей маленькой принцессе уже три года! Быть твоей мамой — это самый большой подарок в мире, и я чувствую себя самой счастливой, наблюдая, как ты растёшь самой милой, самой умной и самой красивой девочкой», — написала Хилтон.
Она также пообещала всегда любить, защищать и поддерживать дочь, пожелав ей никогда не терять своего внутреннего света.
Ранее Пэрис Хилтон ответила на обвинения о возможной болезни маленького сына.
Пэрис Хилтон планирует купить закарпатский курорт.
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